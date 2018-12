Babbo Natale è arrivato con i pompieri

Natale : all’Ospedale di Potenza Babbo Natale è arrivato con i Vigili del Fuoco : Natale speciale a Cosenza: nell’ospedale San Carlo, stamani, Babbo Natale è arrivato grazie ai Vigili del Fuoco. Babbo Natale si era “perso” ed è riuscito a entrare solo grazie ai “veri supereroi”, i Vigili del Fuoco che, con un’autoscala, lo hanno portato nel reparto di Pediatria dove ha consegnato i regali ai piccoli pazienti. Per la quinta edizione del “Babbo Natale in Pediatria”, il Comando di ...

Ronaldo fa Babbo Natale su Instagram : TORINO - Un Natale in famiglia e vicino a chi soffre. Così ha passato la vigilia Cristiano Ronaldo , prima in campo ad allenarsi con la Juventus - la sua famiglia bianconera - che sfiderà l' Atalanta ...

La “letterina” a Babbo Natale dei giocatori della NBA : a LeBron scappa un like galeotto [FOTO] : LeBron James alle prese con la sua prima stagione ai Lakers, in occasione del Natale vorrebbe ricevere un regalo molto importante LeBron James ed il like galeotto. In queste ore si fa un gran parlare delle voci che vorrebbero Anthony Davis ai Lakers alla corte del King per aiutarlo nella corsa al titolo NBA, LeBron sta facendo di tutto per alimentare tali chiacchiere di mercato. In occasione delle festività natalizie, i colleghi di ...

Trump al bambino di 7 anni : “Credi ancora a Babbo Natale? E’ marginale” : Il presidente americano, Donald Trump, durante le tradizionali telefonate della vigilia di Natale ha detto a un bambino di 7 anni che “alla sua età è marginale credere ancora a Babbo Natale”. Il capo della Casa Bianca e la first lady, Melania Trump, hanno risposto alle curiosità dei piccoli che volevano sapere a che punto fosse Babbo Natale nel suo viaggio con i regali. Trump, rispondendo a un bambino di nome Coleman, ha chiesto: ...

Donald Trump ha chiesto a un bambino di 7 anni se crede ancora a Babbo Natale : Durante la Vigilia di Natale, il presidente degli Stati Donald Trump e la first lady Melania Trump hanno risposto dalla Casa Bianca alle telefonate di alcuni bambini su Babbo Natale. Parlando con un bambino di sette anni di nome Coleman,

Le feste di dicembre nel mondo : storia e curiosità su albero - presepe e l’origine del mito di Babbo Natale : L’albero di Natale, assieme al presepe, è uno dei simboli per eccellenza di questa festività. Si narra che i Romani abbellivano le loro domus con fronde di pino e altri sempreverdi, regalandone un rametto come buon auspicio durante le Calende di gennaio, mentre tra i Celti, i sacerdoti e le sacerdotesse Druidi decoravano abeti e pini rossi, simboli di lunga vita, per le celebrazioni del giorno più corto dell’anno. I Vichinghi ritenevano che gli ...

Caro Babbo Natale… letterina per le corse! : Nonostante la mia età non sia più quella di riferimento per il Babbo con la barba bianca e la palandrana rossa, provo comunque a mettere nero su bianco qualche richiesta per San Nicola. Caro Babbo Natale per la stagione 2019 regalaci un motore Honda all’altezza del telaio Red Bull. Non vorremmo dover piangere la mancanza […] L'articolo Caro Babbo Natale… letterina per le corse! sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

La letterina a Babbo Natale di Littizzetto : 'Niente regali a Toninelli - ha già avuto un Ministero di cui non capisce una mazza' : Come da tradizione Luciana Littizzetto ha letto la sua lettera a Babbo Natale nella puntata di 'Che Tempo che Fa' su Rai1. La comica torinese ha...

Salvini si è messo il cappello di Babbo Natale per i bambini in ospedale : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini si è recato la vigilia di Natale all'ospedale Buzzi di Milano dove è andato a trovare i bambini ospitati. Prima della visita il leader della Lega si è messo il cappello da Babbo Natale insieme ai giovani della Lega di Milano

New York - (Babbo) Natale è arrivato! : NEW York - Le luci, le musiche, i canti, le corse, le vetrine, le nevicate, i panorami, le vertigini, le speranze, i sogni. Il Natale a New York è anche e soprattutto questo. Ma è...

'Santa Tracker' - come seguire il viaggio della slitta di Babbo Natale - : Norad Tracks Santa permette di vedere il percorso di Santa Claus in tempo reale, tra il 24 e il 25 dicembre. La tracciatura è effettuata dal Comando di difesa aerospaziale per il Nord-America. In ...

Psg - sorpresa ai piccoli tifosi : Buffon si traveste da Babbo Natale : Gigi Buffon è Babbo Natale. È stato proprio l'ex portiere della Juventus a essere scelto dal Paris Saint-Germain per diventare protagonista del video natalizio del club, condiviso sui diversi social ...

Matteo Salvini Babbo Natale visita i bambini all'ospedale Buzzi di Milano : «Auguri a Di Maio e a Moscovici» : «A Di Maio dico auguri e grazie perché stiamo lavorando bene, andiamo assolutamente d'accordo». Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini in visita all'ospedale dei bambini Buzzi di Milano. Quanto ...

F1 – Il bizzarro arrivo di Babbo Natale a casa Raikkonen : i figli di Kimi fremono [FOTO E VIDEO] : Kimi Raikkonen e l’insolito arrivo di Babbo Natale a casa sua: i figli del pilota finlandese attendono alla finestra i propri doni Kimi Raikkonen e la sua famiglia dai social augurano buone feste a tutti e rendono partecipi i follower dell’arrivo di Babbo Natale nella loro splendida casa. I piccoli figli del pilota finlandese attendono alla finestra la consegna dei regali che però è ‘gestita’ in una maniera davvero ...