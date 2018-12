Atalanta-Juventus - Allegri : 'Cristiano Ronaldo non giocherà - lo voglio al top a marzo. Matuidi non ci sarà' : Il primo quesito lo risolve subito: " Ronaldo domani sarà in panchina, guarderà la partita insieme a me. Sono molto contento di ciò che sta facendo come tutti. Tra l'altro, leggevo un po' di ...

Juve : Allegri 'Matuidi ko - torna Khedira' : ANSA, - TORINO, 25 DIC - "Matuidi ha la febbre, Bernardeschi, Barzagli e Cuadrado non ci saranno". Massimiliano Allegri traccia, ai microfoni di Sky Sport, il bilancio degli infortunati della Juventus alla vigilia del 'Boxing day' di domani a Bergamo contro l'Atalanta. L'allenatore dei bianconeri, riferendosi a Chiellini e Bonucci, ha detto che "...

Juventus - Allegri annuncia che domani Cristiano Ronaldo riposerà : Matuidi out per febbre : Questo pomeriggio, la Juve sarà in campo per preparare la gara di Bergamo contro l'Atalanta. Prima della seduta Massimiliano Allegri ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport e ha annunciato che contro i nerazzurri Cristiano Ronaldo riposerà. CR7, dunque, partirà dalla panchina e al suo posto nell'attacco della Juventus ci sarà Douglas Costa. Dunque il tecnico livornese farà alcuni cambi in tutti i reparti e una delle novità a ...

Juventus - Allegri fa il punto sugli acciaccati : le ultime su Cancelo - Khedira - Emre Can - Matuidi - Mandzukic… : Alla vigilia della sfida tra Juventus e Milan, Massimiliano Allegri si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Tra i temi trattati anche quello sui calciatori che sono alle prese con il percorso di guarigione dai rispettivi infortuni. Il tecnico della Juventus ha iniziato da Emre Can: “Sta andando bene. La prossima settimana rientrerà a Torino, è un giocatore importante e ci farà comodo per la ...

Milan-Juventus - Allegri su Ronaldo - Bonucci e Matuidi : GOL A DIFESA SCHIERATA - 'Il calcio non è una scienza esatta, altrimenti tutte le partite finirebbero 0-0. Poi ci sono anche gli avversari: l'altro giorno non abbiamo subito un tiro in porta. In ...