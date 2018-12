Usa via dalla Siria | Macron attacca Trump

Eutelsat - la Messa della Notte di Natale in mondovisione su Rai 4K via TivùSat : Verrà diffusa in mondovisione la Messa della Notte di Natale celebrata da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, uno dei momenti liturgici più attesi dell’anno. Con l’obiettivo di agevolare la condivisione della cerimonia a livello planetario attraverso i media, le istituzioni comunicative del Vaticano hanno approntato un assetto capace di rispondere anche alle più moderne sfide tecnologiche senza ...

Usa - si dimette anche l’inviato anti-Isis per il ritiro delle truppe della Siria. Ma Trump insiste : “Stato islamico sconfitto” : Dopo le dimissioni del capo del Pentagono James Mattis, Donald Trump deve incassare un’altra perdita pesante. Si è infatti dimesso l’inviato speciale Usa presso la coalizione internazionale anti Isis Brett McGurk, anche lui in polemica con la decisione del capo della Casa Bianca di ritirare le truppe statunitensi dalla Siria. Nella lettera di dimissioni, McGurk afferma che l’Isis è in fuga ma non è sconfitto e spiega come il ...

Draghi viaggia in Economy e finisce sotto accUsa : "Nessuno ha fatto per l'economia italiana quanto Mario Draghi". "Averne gente come Draghi". "L'unico vero statista in Europa". E ancora: 'Un uomo perbene e normale, l'ho visto più volte in stazione a ...

Usa : Reginald - 2 anni - ha un tumore rarissimo - il papà : 'Inviategli cartoline di Natale' : Reginald Zayden Ray Flores - da tutti chiamato semplicemente Zayden - ha appena 2 anni ed è affetto da Atrt-tumore rabdoide teratoide atipico, una patologia gravissima e ancora poca nota. Dallo scorso novembre è ricoverato in ospedale in Texas, dove vive con la sua famiglia. Il papà, Reginald Flores, ha voluto raccontare la triste storia di suo figlio ed avviare, tramite la piattaforma GoFundMe, una raccolta fondi. L'uomo, straziato dal dolore, ...

Usa via dall'Afghanistan. Lascia il generale Mattis. Ed è paralisi sul bilancio : 'Gli Stati Uniti non vogliono essere i poliziotti del Medio Oriente'. E quindi via le truppe dalla Siria e via anche dall'Afghanistan. Donald Trump sfila Washington dal ruolo internazionale avuto ...

Viaggio tra la birra e la cultura sarda : ecco i vincitori del premio IchnUsa : L'hanno raccontato come si fa adesso, con le slide, le mappe e le immagini proiettate nella sala della facoltà di scienze economiche a Cagliari. Il loro progetto si chiama Ichnusa on the road . Ed è ...

