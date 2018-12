The Walking Dead 9 svela la verità sull’arrivederci di Maggie e sulle X di Michonne e

Gli episodi rimanenti di The Walking Dead : The Final Season saranno un'esclusiva Epic Games Store : Da quando Epic Games ha annunciato l'intenzione di avere un proprio Store per PC, sempre più giochi sono stati annunciati come esclusivi di questa piattaforma. Da un lato, ha senso: Epic vuole promuovere la sua vetrina e il modo migliore per farlo è avere giochi esclusivi che costringono ad usare l'Epic Games Store. Possiamo fare l'esempio di Super Meat Boy Forever, che rimarrà un'esclusiva per un anno. Ora, come segnala Gamingbolt, Skybound ...

The Walking Dead 9B riparte dal primo sguardo ad Alpha e il ritorno di Jesus : Il conto alla rovescia è iniziato visto che il 10 febbraio si avvicina a grandi passi e dopo le feste i fan saranno ad un solo mese di distanza da The Walking Dead 9B. La serie è tornata ai ritmi e alla bellezza delle prime stagioni ma questo non ha permesso ancora il ritorno dei fedelissimi e del grande pubblico alla luce degli ultimi, disastrosi, ascolti registrati dalla nona stagione, tutto cambierà nel 2019? AMC ha alzato il velo su The ...

Alexandra Breckenridge e Daniel Gillies sbarcano su Netflix in Virgin River : le novità sulle star di The Walking Dead e The Originals : Buone notizie per i fan di The Walking Dead e The Originals visto che Alexandra Breckenridge e Daniel Gillies sono già pronti a buttarsi in una nuova avventura targata Netflix, Virgin River. La protagonista sarà proprio la nostra Jessie che nella serie sarà chiamata a vestire i panni di Melinda Monroe pronta a lasciarsi tutto alle spalle e la sua Los Angeles per iniziare una nuova vita come infermiera professionista nella remota California ...

L'ex lead writer di The Walking Dead di Telltale si unisce a Insomniac Games : Pochi mesi dopo la chiusura di Telltale Games, la lead writer Mary Kenney ha rivelato che si unirà a Insomniac Games, lo studio dietro Marvel's Spider-Man.Come riporta Gamerant, l'annuncio è stato fatto sull'account personale Twitter di Kenney, confermando che è destinata a unirsi al team di Insomniac nel nuovo anno. Kenney non ha rivelato quale sarà il suo ruolo in Insomniac, ma si presume che sarà in qualche modo simile a quello ricoperto in ...

The Walking Dead 9 riparte senza Rick Grimes ma puntando tutto su Daryl : il suo salvataggio è solo un sogno? : Dalle ultime scene con Daryl alla possibilità che il salvataggio sia solo un sogno, i rumors su quanto accaduto a Rick Grimes in The Walking Dead 9 si moltiplicano anche se ormai sembra essere certo il fatto che Andrew Lincoln non tornerà nella serie e che il pubblico scoprirà cosa gli è successo solo in questi film già annunciati. Rimane il fatto che una lacuna c'è e che i fan non possono fare a meno di chiedersi: "Perché?". E' mai possibile ...

The Walking Dead 9 ripartirà da Dwight? Le parole di Austin Amelio : Uno dei grandi misteri di The Walking Dead 9 è proprio legato all'assenza di Dwight ma la fuga di Negan nel finale di metà stagione lascia pensare che qualcosa sta cambiando per i Salvatori. Il villain impersonato da Jeffrey Dean Morgan adesso sa molto su quanto è successo ad Alessandria e su come si sono organizzati i gruppi di superstiti e potrebbe usare questo a suo vantaggio dopo anni passati dietro le sbarre, ma in tutto questo avrà davvero ...

Steven Yeun tradisce The Walking Dead con The Twilight Zone : Glenn Rhee torna in tv : I fan non avranno modo di rivederlo in uno dei prossimi episodi di The Walking Dead 9 ma sicuramente lo rivedranno presto in tv. Steven Yeun è stato uno dei grandi assenti nell'episodio che ha segnato l'uscita di scena di Rick Grimes (Andrew Lincoln), segno che forse le cose non siano proprio pacifiche tra l'attore e la produzione, ma presto avrà modo di accontentare il suo pubblico con il ritorno in tv. È di poche ore fa l'annuncio che ...

Jeffrey Dean Morgan in Supernatural 14 : il Negan di The Walking Dead torna dai suoi figli televisivi : Niente più Lucille, zombie o Salvatori, Jeffrey Dean Morgan si lascia alle spalle The Walking Dead e le sue atmosfere cupe per dirigersi verso "casa" e i suoi figli televisivi in Supernatural 14. Da molti mesi l'attore stava chiedendo a gran voce il ritorno nella serie The CW e insieme a lui anche i fan storici della serie che presto vedranno in onda il 300esimo episodio e temevano di non poter assistere alla reunion storica tra John Winchester ...

Chandler Riggs in The Walking Dead 9? “Sarebbe stato bello vedere Carl senza Rick e al fianco di Negan” : Un altro lunedì di pura follia per i fan della serie AMC e per tutti coloro che avrebbero voluto vedere ancora Chandler Riggs in The Walking Dead 9. A quanto pare questo desiderio è comune ai fan e allo stesso attore che, proprio in un nuovo fine settimana senza la serie, ha rivelato la sua voglia di vedere Carl in azione senza il padre Rick Grimes. Lo sceriffo è uscito di scena negli ultimi episodi della prima metà di stagione portato in ...

The Walking Dead The Final Season : il terzo episodio "Broken Toys" in arrivo a gennaio : In occasione del Kinda Funny Games Showcase è stato svelato che l'episodio 3 di The Walking Dead: The Final Season sarà disponibile a partire dal 15 gennaio 2019.Sarà lanciato per PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One, l'episodio è inoltre sviluppato da uno studio diverso dopo la chiusura di Telltale.Il terzo episodio, riporta VG247, si intitolerà Broken Toys, ed è in lavorazione presso gli studi di StilNotBitten, team di Skybound Games cui è ...

The Walking Dead : The Final Season - terzo episodio in arrivo a gennaio : In occasione del Kinda Funny Games Showcase è stato svelato che l'episodio 3 di he Walking Dead: The Final Season sarà disponibile a partire dal 15 gennaio 2019.Sarà lanciato per PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One, l'episodio è inoltre sviluppato da uno studio diverso dopo la chiusura di Telltale.Il terzo episodio, riporta VG247, si intitolerà Broken Toys, ed è in lavorazione presso gli studi di StilNotBitten, team di Skybound Games cui è ...

Nei film di The Walking Dead Rick Grimes non sarà solo : chi ci sarà? : The Walking Dead sembra già un lontano ricordo e mentre il pubblico si divide ancora sull'utilità e sulla bellezza degli episodi della prima parte della nona stagione, altri pensano già ai possibili film annunciati e che potrebbero essere dedicati a Rick Grimes. Lo sceriffo è morto, o almeno questo è quello che pensano i suoi amici e la sua famiglia, ma in realtà è vivo e vegeto e proprio grazie Jadis (Pollyana McIntosh) e proprio lei potrebbe ...

Vi consiglio Walking with The blues di Ben Sidran perchè ha la forza delicata di una voce unica : Amo e ascolto Ben sin da quando portavo i pantaloni corti. Pomeriggi a studiare sui libri e mamma e papà che mi chiedevano come potessi concentrarmi ascoltando musica. Ricordo ancora la risposta di un ...

Starbreeze ad un passo dalla bancarotta a causa del flop di Overkill's The Walking Dead : Starbreeze sta lottando disperatamente per rimanere a galla senza essere costretta a dichiarare la bancarotta, infatti dopo il recente flop di Overkill's The Walking Dead, la compagnia ha dovuto far fronte a sostanziosi buchi di bilancio.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, contemporaneamente a questa notizia, il CEO della compagnia Bo Andersson ha dato le sue dimissioni, è stato comunque assicurato che gli stipendi dei dipendenti ...