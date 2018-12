Manovra | premier Conte | “Nessuna volontà di limitare il Parlamento | colpa del negoziato

Conte blinda Governo "Lega-M5s restano uniti"/ Europee e Manovra - premier : "elettori non capirebbero rottura" : Giuseppe Conte blinda il Governo : 'Lega e M5s restano uniti, gli elettori non capirebbero la rottura'. Il premier guarda oltre Manovra ed Europee

Giuseppe Conte - lo sfregio di Giovanni Tria al premier : cosa c'è dietro al rinvio del voto sulla Manovra : Il via libera del Senato alla manovra , come è noto, è stato rinviato: doveva arrivare nella notte tra venerdì e sabato, è stato rimandato al primo pomeriggio dello stesso sabato. Un altro slittamento ...

Manovra - il premier Conte : la procedura di infrazione andava evitata : "Attraversare una procedura di infrazione che avrebbe messo sotto controllo i conti dell'Italia per sette anni, inutile negarlo, avrebbe avuto un costo politico molto elevato, e forse non del tutto ...

Il partito del Quirinale porta a casa la Manovra senza multe. I vicepremier lasciano la scena a Conte - finalmente premier : "Ma se ci dovesse essere una crisi si va al voto, no ribaltoni con i responsabili, sono vecchia politica e i lettori ci punirebbero" ha precisato il sottosegretario tra i più soddisfatti per l'...

Manovra - Moscovici : “Deficit al 2 - 04%? Non ci siamo ancora”. Il silenzio concordato dei vicepremier : “Non ci siamo ancora”. Così il commissario per gli Affari europei, Pierre Moscovici, ha commentato la proposta del governo italiano di abbassare il deficit per il 2019 dal 2,4% al 2,04% per venire incontro alle richieste della Commissione europea. “Questo è un passo nella giusta direzione, ma non ci siamo ancora, ci sono ancora passi da fare, forse da entrambe le parti”, ha spiegato il commissario Ue. È finita intorno ...