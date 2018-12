agenziaradicale

: L’Amicizia e la Shoah, la corrispondenza di Hannah Arendt con Leni Yahil - agenziaradicale : L’Amicizia e la Shoah, la corrispondenza di Hannah Arendt con Leni Yahil -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Elena Lattes Tutto ebbe inizio nella primavera del 1961 quandovenne inviata a Gerusalemme dal New Yorker per seguire il processo ad Eichmann . In quell'occasione conobbe la ...