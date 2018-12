La dipendenza dei giovani per i videogiochi non ha niente a che vedere con i videogiochi

La dipendenza da Fortnite potrebbe essere la causa dei problemi alla schiena di Ozil? : Ozil sta continuando a lottare contro il debilitante infortunio alla schiena che lo sta tenendo lontano dai campi di calcio negli ultimi giorni. Ben quattro partite sono state saltate dal centrocampista dell'Arsenal, e anche allo scontro di oggi pomeriggio contro il Huddersfield molto probabilmente non scenderà in campo.Il problema? Dolori alla schiena dovuti, secondo quanto riporta DailyStar, alla sua sfrenata passione per i videogiochi. Ad ...

Carta di identità per giocare online e coprifuoco alle 21 - la formula cinese contro la dipendenza dei minori dai videogiochi : “Favorisca i documenti!” Non siete a un posto di blocco, ma davanti al computer, e vorreste solo farvi una partita a League of Legends. Il fatto è che se foste in Cina, per usare i videogame a breve dovreste presentare la Carta d’identità. Il documento è indispensabile per accertare l’età del giocatore e applicare tutte le limitazioni del caso: chi ha meno di 12 anni potrà giocare solo 1 ora al giorno, e in ogni caso il ...