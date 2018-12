Il 2018 di Playstation Plus | i voti e il valore in denaro di tutti i giochi gratuiti

Reggie Fils-Aime racconta com'è stato salire sul palco dei The Game Awards 2018 assieme ai capi di Playstation e Xbox : Uno dei momenti più rappresentativi dei The Game Awards 2018 è stato quando, per dare il via allo spettacolo, Reggie Fils-Aime è salito sul palco con i capi di Xbox e Playstation, Phil Spencer e Shawn Layden rispettivamente.Il trio si è dunque riunito per celebrare il videogioco come industria, e mostrare, da un punto di vista ideale, un fronte unito di un settore amato dai videogiocatori.Come riporta Gonintendo, Reggia racconta: "Ecco cosa è ...

Ecco i vincitori dei PlayStation Awards 2018 : Come riporta Gematsu, Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha annunciato i vincitori dei PlayStation Awards 2018.I PlayStation Awards sono premi annuali per i titoli più venduti nelle regioni del Giappone e dell'Asia.Qui sotto potete vedere i vincitori dell'edizione di quest'anno:Read more…

PlayStation Plus : ecco i videogiochi gratuiti di dicembre 2018 : Come da tradizione per l'ultimo mercoledì del mese, Sony ha annunciato solo qualche minuto fa quali saranno i titoli del PlayStation Plus del mese di dicembre 2018, una line up di tutto rispetto che chiude un anno davvero stellare per PS4.A chiudere i 12 mesi di videogiochi gratuiti del PlayStation Plus, Sony offrirà a tutti gli abbonati su PS4 SOMA e Onrush, due videogiochi molto diversi tra loro e proprio per questo adatti ai molteplici gusti ...

I PlayStation Awards 2018 saranno trasmessi su YouTube : scopriamo tutti i dettagli : All'inizio del mese prossimo si terrà un evento importante per tutti i fan di PlayStation, ovvero i PlayStation Awards 2018.Anche quest'anno, dunque, torna l'evento che lo scorso anno ha visto un momento memorabile quando un esponente di Microsoft è salito sull'importante palco di Sony per ritirate un premio assegnato a Minecraft.Come segnala Gematsu, Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha annunciato che l'edizione 2018 dei PlayStation ...

