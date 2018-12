I titoli Square Enix dominano le classifiche dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu

In Belgio alcuni videogame sono considerati gioco d’azzardo : Square Enix ritira i suoi titoli : (Foto: Square Enix ) In Belgio gli appassionati dei giochi Square Enix per smartphone hanno avuto un risveglio amaro stamattina: il celebre produttore e sviluppatore giapponese ha infatti deciso di ritira re dal mercato tre dei suoi giochi mobile più gettonati, ovvero Mobius Final Fantasy, Kingdom Hearts Union X e Dissidia Final Fantasy Opera Omnia. Il motivo della decisione, stando al messaggio rilasciato dal gruppo ai suoi giocatori ...

Square Enix guarda verso i servizi in abbonamento per i suoi titoli principali : I servizi in abbonamento come Origin e Xbox Game Pass saranno il futuro del gaming secondo alcuni publisher, dopo EA e Microsoft anche Square Enix guarda verso tale direzione, o almeno così sembrerebbe leggendo l'ultimo rendiconto finanziario della compagnia.Come riporta WCCFTECH, Square Enix ha affermato che le vendite digitali hanno aumentato il ciclo vitale di molti titoli e di conseguenza il supporto post lancio riveste un ruolo ...