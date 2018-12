Da The Originals a Once Upon a Time e Scandal | nel 2018 cancellate più di 100 serie

Alexandra Breckenridge e Daniel Gillies sbarcano su Netflix in Virgin River : le novità sulle star di The Walking Dead e The Originals : Buone notizie per i fan di The Walking Dead e The Originals visto che Alexandra Breckenridge e Daniel Gillies sono già pronti a buttarsi in una nuova avventura targata Netflix, Virgin River. La protagonista sarà proprio la nostra Jessie che nella serie sarà chiamata a vestire i panni di Melinda Monroe pronta a lasciarsi tutto alle spalle e la sua Los Angeles per iniziare una nuova vita come infermiera professionista nella remota California ...

Due “luoghi” di The Originals in Legacies? I rumors sembrano confermarlo : Dopo una settimana di silenzio dovuta alla Festa del Ringraziamento, le serie tv rimaste in panchina torneranno in onda e i suoi protagonisti torneranno a parlare e spoilerare il futuro proprio come è successo per Legacies. Il quarto episodio dello spin off di The Wampire Diaries e The Originals è andato in onda il 15 novembre scorso e la serie tornerà proprio il 29 per la gioia del pubblico pronto a conoscere il nuovo nemico e scopriremo ...

La première di Legacies tra i ricordi di The Originals e The Vampire Diaries : citazioni e novità dello spin off : E alla fine Julie Plec ce l'ha fatta, ne siamo certi. La première di Legacies ha confermato che la serie nasce come spin off non solo di The Originals ma anche di The Vampire Diaries e questo basta a mettere insieme il vasto pubblico delle due serie e fallo confluire in questo nuovo show che ha preso il via giovedì sera negli Usa e che presto vedremo anche in Italia. Come detto alla vigilia, la serie prende il via proprio da Hope, la figlia ...

Nuovo poster di Legacies a pochi giorni dal debutto : salto temporale per lo spin off di The Originals e The Vampire Diaries : Il Nuovo poster di Legacies conferma una Hope in primo piano che si lascia alle spalle le gemelle Saltzman e lo stesso Alaric ma anche i protagonisti dello spin off di The Vampire Diaries e The Originals che prenderà il via negli Usa il prossimo 25 ottobre, al giovedì sera. Legacies seguirà Hope, la figlia di Klaus Mikaelson e Hayley Marshall, due anni dopo aver perso i suoi genitori, un salto temporale che la porterà nuovamente a vivere ...