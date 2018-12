RAI1 | CHE FINE HA FATTO BABBO NATALE? - Su Rai1 la docu-fiaba sul mito di San Nicola

RAI1 - L'Anno Che Verrà con Amadeus : ecco il cast : Sarà ancora Amadeus a traghettare il pubblico di Rai 1 nel nuovo anno. Ancora una volta a Matera, che nel 2019 sarà la Capitale Europea della Cultura. Dalle 21, non appena sarà terminato il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, la suggestiva location di Piazza Vittorio Veneto di Matera ospiterà la kermesse di fine anno – L'Anno che Verrà appunto - per oltre quattro ore, fino a notte fonda.Siccome le tradizioni si ...

Tragedia Ancona - duro scontro su RAI1 tra Briga e Paolo Crepet - che incolpa Sfera Ebbasta : Nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 dicembre, 6 persone sono morte in un locale di Corinaldo, nelle vicinanze di Ancona, mentre almeno un altro centinaio sono rimaste ferite o contuse, 14 delle quali versano in gravi condizioni. Alla base della Tragedia un fuggi fuggi generale, conseguente al panico collettivo, causato nella folla dall'utilizzo dell'ormai famigerato spray al peperoncino, che ha determinato il crollo di un ponticello adiacente ...

Svelata la data di Che Dio Ci Aiuti 5 - i nuovi episodi in onda da febbraio su RAI1? : Suor Angela e il convento di Fabriano stanno per tornare. Secondo le prime indiscrezioni, Rai Pubblicità avrebbe svelato la data di Che Dio ci Aiuti 5. Il debutto previsto per i nuovi episodi, le cui riprese stanno volgendo al termine, doveva essere gennaio, ma a quanto pare la quinta stagione è stata posticipata. Secondo quanto si legge dal palinsesto apparso online, la data di Che Dio ci Aiuti 5 è fissata al 14 febbraio 2019 con una puntata ...

Il Ristorante degli chef allo scontro con la nuova fiction di RAI1 : chi sarà eliminato? Anticipazioni 27 novembre : Il Ristorante degli chef torna in onda oggi, 27 novembre, su Rai2 con una nuova puntata ad un passo dalla semifinale della prossima settimana. A quanto pare questa prima edizione del talent show culinario è composta da soli 4 appuntamenti e quindi presto scopriremo chi sarà il primo vincitore. Il Ristorante degli chef entra nel vivo con i dieci concorrenti vincenti dalla durissima selezione della prima puntata pronti a mostrarsi al cospetto dei ...

Un Natale d'oro Zecchino su RAI1 : con Raffaella Carrà anche Alessandro Del Piero e J-Ax (Anteprima Blogo) : Venerdì 14 dicembre alle 21,10 su Rai1 é prevista la messa in onda di una puntata specialissima dello Zecchino d'oro dedicata al Santo Natale. Il programma diretto e condotto da Carlo Conti si veste dei colori e dei sapori squisitamente natalizi per offrire al pubblico della prima rete della televisione pubblica una serata all'insegna delle canzoni del Natale.Fra gli ospiti del programma di Carlo Conti spicca un caschetto biondo, anzi il ...

Nazionale Italia vs USA : l'amichevole stasera su RAI1 : Ultimo appuntamento per gli Azzurri del 2018. Per Mister Mancini una grande occasione per testare nuove formazioni.

Italia-Usa - amichevole stasera in diretta su RAI1 : Sarà la Luminus Arena di Genk, in Belgio, ad ospitare, stasera sera l'ultimo impegno del 2018 per la Nazionale di Roberto Mancini. Nella piccola cittadina delle Fiandre (65mila abitanti, un terzo dei quali con origini italiane) gli azzurri affronteranno in un match amichevole gli Usa, che al pari dell'Italia hanno mancato la qualificazione ai Mondiali russi e non hanno ancora trovato un Commissario Tecnico a tempo pieno dopo le dimissioni di ...

Diretta Juve-Manchester Utd in streaming e in televisione : partita in onda stasera su RAI1 : Questa sera, alle ore 21:00, la Juventus tornera' ad affrontare il Manchester United [VIDEO]. Il match odierno andra' in scena all'Allianz Arena e sara' valido per la quarta giornata della fase a gironi della Uefa Champions League. I bianconeri godono di un periodo di forma straordinario, sono primi in campionato e primi nel girone a punteggio pieno con 9 punti. I Red Devils, invece, in Premier League sono settimi, nel girone di Champions ...

Champions League - partite oggi in diretta tv : Juventus-Manchester United su RAI1 e Sky - Cska Mosca-Roma su Sky : Prosegue oggi, mercoledì 7 novembre 2018, la Champions League, competizione che fino al 2021 sarà visibile interamente solo su Sky, con 138 incontri a stagione, compresi i Play-Off e la UEFA SuperCup. La Rai, per questa stagione, trasmetterà una partita in chiaro il mercoledì su Rai1. Nuovo format e nuovi orari, con partite divise in due fasce, ore 18.55 e ore 21, e 4 italiane al via: Juventus, Napoli, Roma e Inter, le cui partite ...

TV - RAI1 : a Speciale Tg1 cronache minori della grande guerra : Un secolo fa, con l’armistizio di Compiègne – alle ore 11 del giorno 11 dell’undicesimo mese dell’anno 1918 – termina la Prima guerra mondiale. Ma il tributo di sangue è spaventoso: quasi dieci milioni di morti, calcolando solo i soldati caduti in battaglia. Per l’Italia, la guerra contro l’impero asburgico finisce una settimana prima – il 4 novembre – con la riuscita offensiva dal Piave a Vittorio Veneto. In questi cento anni la memoria ...

L'allieva 2 - conferenza stampa serie tv RAI1 con Alessandra Mastronardi - Lino Guanciale e Giorgio Marchesi : [live_placement] Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa di presentazione della seconda stagione di L'allieva, la serie tv di Rai1 con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e Giorgio Marchesi. Nel cast anche Francesca Agostini, Emmanuele Aita, Claudia Gusmano, Anna Dalton, Pierpaolo Spollon, Giselda Volodi, Francesco Procopio, Fabrizio Coniglio e Chiara Ricci. TvBlog la seguirà in tempo reale.La fiction, tratta dai best seller di ...