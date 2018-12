ilfattoquotidiano

: Juncker “gioca” con una donna e le spettina i capelli. Ministra inglese: “Da processare per molestie, è disgustoso” - italianaradio1 : Juncker “gioca” con una donna e le spettina i capelli. Ministra inglese: “Da processare per molestie, è disgustoso” - ilfattovideo : Juncker “gioca” con una donna e le spettina i capelli. Ministra inglese: “Da processare per molestie, è disgustoso” - Cascavel47 : Juncker “gioca” con una donna e le spettina i capelli. Ministra inglese: “Da processare per molestie, è disgustoso”… -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Mentre era in corso il negoziato tra Commissione europea e il governo, il presidente Jean-Claudeè stato immortalato dalle telecamere mentre, forse per gioco,di una, Pernilla Sjolina (che lavora per l’istituzione di Bruxelles). Labritannica del Lavoro, Amber Rudd, ha attaccato il presidente lussemburghese: “Va processato per molestie. Il suo comportamento nei confronti delle donne è sempre disgustoso. Un simile episodio, se fosse avvenuto nel Parlamento, avrebbe portato all’accusa per molestie”. Rudd ha confessato di fingere di avere il raffreddore, ogni volta che incontra, per non doverlo salutare con baci e abbracci.L'articolo“gioca” con unae le: “Daper molestie, è disgustoso” proviene da Il Fatto ...