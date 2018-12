Gattuso resta in bilico | Fabregas e Morata per convincere Conte subito

Milan - senti la mamma di Tonali : "Ammirava Gattuso - vuole restare in Italia" : Oggi il Brescia e la Nazionale, domani chissà. Sono tante le big interessate a Sandro Tonali , centrocampista classe 2000 già convocato in azzurro da Roberto Mancini e pupillo di Massimo Cellino, ...

Gattuso all'esame Samp per restare sulla panchina del Milan : SASSUOLO-BOLOGNA , domenica ore 12.30, arbitro Doveri di Roma, La provincia che guarda dall'alto il capoluogo, non solo in classifica ma anche come idee. Il Sassuolo è il giocattolo di Giorgio Squinzi,...

Mutti : “Gattuso? In questo momento le prestazioni non sono all’altezza. Sull’esonero…” : Bortolo Mutti, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Direttagol.it riguardo il Milan, facendo il punto su Gattuso, allenatore dei rossoneri. Reduce da prestazioni non a livello del Milan, e un periodo che, con il derby perso, è solo peggiorato, i rossoneri sono chiamati ad una risposta: ”In questo momento il Milan sta vivendo […] L'articolo Mutti: “Gattuso? In questo momento le prestazioni non sono ...