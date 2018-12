La diversità è una ricchezza | gli auguri della Cei a favore dell' integrazione

Rifiuti : Conte - salutare che in una coalizione ci siano diversità di opinioni : Il governo in visita a Caserta ha firmato il protocollo sulla Terra dei Fuochi, un piano di azione che coinvolge sette ministeri e che prevede l'impiego delle forze dell'ordine per controllare le discariche. "Sarà la Terra dei cuori", ha commentato il premier, Giuseppe Conte , durante la conferenza stampa a Caserta. Alla conferenza era assente il vicepremier Matteo Salvini, che tuttavia ha precisato ...

Fortunato Cerlino a Blogo : "Nero a metà racconta le diversità - ma non è una serie sull'immigrazione" (VIDEO) : Debutterà lunedì prossimo, 19 novembre, su Rai1 in prima serata Nero a metà, la fiction in sei serate co-prodotta da Rai Fiction, Cattleya e Netflix con Claudio Amendola protagonista. Un poliziesco metropolitano che porta sul piccolo schermo il ritmo e la vitalità della Roma di oggi in tutta la sua ricchezza e diversità. Nero a metà, Claudio Amendola a Blogo: "Strumentalizzeranno la serie, ma ...