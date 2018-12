Tommaso Paradiso | Flirtare è la cosa più bella dell' universo

espresso.repubblica

: La confessione del cantante: 'Gli psicologi, con tutto il rispetto per la categoria, a me non sono serviti a nulla'… - LiveSicilia : La confessione del cantante: 'Gli psicologi, con tutto il rispetto per la categoria, a me non sono serviti a nulla'… - giovannicoviel1 : RT @IoNascoQui: INTERVENENDO ALLA TRASMISSIONE 'QUELLI CHE HANNO PORTATO IL CALCIO A ROMA', TOMMASO PARADISO E' TRONATO A PARLARE DI LAZIO,… - loueeh_oioi : In un intervista Tommaso Paradiso ha detto che soffre di attacchi di panico quindi prende dei farmaci e ‘sti dement… -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) "Uomini che parlano d'amore". Sull'Espresso in edicola domenica 23 dicembre un faccia a faccia tra il leader dei Thegiornalisti", in giro per l'Italia con "LOVEtour", e lo scrittore Matteo Nucci, autore de "L'abisso di Eros"