romadailynews

: Missioni Voyager: Il programma Voyager è un programma scientifico statunitense che ha… - romadailynews : Missioni Voyager: Il programma Voyager è un programma scientifico statunitense che ha… - gabrielanthonyp : RT @Link4Universe: Oggi, un tributo ad una delle missioni più straordinarie di sempre: Voyager 2! #astrocaffè - Link4Universe : Oggi, un tributo ad una delle missioni più straordinarie di sempre: Voyager 2! #astrocaffè -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Il programmaè un programma scientifico statunitense che ha condotto al lancio nel 1977 di due sonde spaziali, chiamate1 e2, per l’esplorazione del sistema solare esterno.Negli anni settanta si pensa che potessero arrivare ad esplorare solamente il sistema solare invece dopo quaranta anni le due sondecontinuano il loro viaggio verso lo spazio infinito. E si prevede che protrarranno resistere fino al 2025 data in cui terminerà la potenza elettrica disponibile e non sarà più sufficiente per alimentare alcuno strumento scientifico. Ma entrambe le sonde continueranno all’infinito il loro viaggio.Nella fase iniziale del programma entrambe le sonde hanno osservato i pianeti Giove e Saturno. La sonda2 è stata in grado di osservare anche i pianeti Urano e Nettuno sfruttando un allineamento planetario vantaggioso che si verificò alla fine ...