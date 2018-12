Manovra ancora ferma ai box dalla Ragioneria Dal saldo e stralcio all' ecotassa | le

Manovra - caos al Senato : slitta ancora il voto. Dure proteste delle opposizioni : Per la presidente dei Senatori forzisti Annamaria Bernini "siamo alla Caporetto politica del governo che fa una cosa sconcia contro il popolo italiano. rendere in giro il Parlamento per venti giorni ...

A Natale i grillini lasciano ancora l’Italia senza una Manovra : E’ incredibile quanto sta accadendo in Italia. Dopo avere sfiorato la procedura d’infrazione, i grillini stanno davvero toccando il fondo.

Manovra - slitta ancora l’arrivo del maxi-emendamento del governo. Capigruppo verso modifica del calendario : Il maxi-emendamento alla Manovra, che ridisegnerà in maniera radicale la legge di Bilancio per recepire le modifiche concordate con la Ue, potrebbe arrivare in aula al Senato venerdì alle 20 e non nel pomeriggio come sembrava probabile fino a qualche ora fa. La Conferenza dei Capigruppo è stata convocata alle 15.45 e potrebbe modificare il calendario dei lavori. Fonti citate dall’agenzia LaPresse “non escludono” che il testo ...

Dall’Iva alle tasse per il Terzo settore : i 6 punti ancora oscuri della Manovra I conti del governo e quello che non torna : Polemiche sul mantenimento delle clausole di salvaguardia sull’aumento dell’Iva, non eliminate per il 2020 e il 2021. Pericolo di infiltrazioni della criminalità per gli appalti senza gara. Editori contro la tassa sui servizi internet. Poco sostegno all’innovazione. Il Terzo settore teme l’Ires più alta

Manovra - l’imbarazzo di Pesco : “In commissione c’è ancora tanto lavoro. Che dobbiamo fare?”. Insorgono le opposizioni : Caos in Aula al Senato. Alla ripresa dei lavori, così come previsto da calendario, è stato il presidente della commissione Bilancio Daniele Pesco a riferire a Palazzo Madama come i lavori sulla Manovra “non sono ultimati”, sottolineando : “Di lavoro ce n’è ancora tanto da fare. Non siamo riusciti a votare gli emendamenti. Chiedo al presidente del Senato cosa dobbiamo fare?”. Parole alle quali è seguito ...

Manovra - il Governo aumenta ancora le tasse : l’IVA salirà al 25 - 2% nel 2020 e addirittura al 26 - 5% nel 2021! : Arriva una revisione al rialzo delle clausole di salvaguardia dell’Iva per il biennio 2020 e 2021. Il maxi-emendamento alla Manovra rispetto al testo originario conferma il congelamento delle aliquote Iva per il 2019 incrementando però dal 2020 di 1,5 punti percentuali l’aliquota ridotta del 10% e di 1,1 punti percentuali per il 2020 e di 2 punti percentuali dal 2021 l’aliquota ordinaria, oltre gli incrementi già disposti dalla ...