Mamma spara e uccide figlia 14enne | arrestata Adolescente aveva chiamato la polizia per

“Mamma - mi hanno sparato”. Sandra muore a 13 anni mentre guarda la tv in casa : Sandra Parks è stata colpita mentre stava guardando la tv con la sorella nella sua cameretta a Milwaukee. "I bambini sono le vittime insensate della violenza delle armi" aveva scritto in un tema per il quale era stata premiata nel 2016. Fermati due sospetti.Continua a leggere

"Mamma mi ha sparato - ora sono in sedia a rotelle". L'appello di Patrizia per tornare a camminare : Patrizia Mori è una ragazza italiana di 28 anni che vive a Losanna, in Svizzera, da quando era ancora una bambina. La giovane ha vissuto insieme a sua madre sessantenne fino al 29 giugno 2017, data drammatica che ha segnato per sempre le loro vite: senza una ragione, la mamma ha preso la pistola ed ha esploso tre colpi di pistola contro la figlia, ferendole l'aorta e rovinandole la vita per sempre, costringendola su una sedia a rotelle.La ...

