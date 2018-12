Assolto il compagno della mamma - l'omicidio della piccola Matilda è senza colpevoli : 'Condannare il mio assistito significa andare contro la scienza e contro la scienza non si può andare nemmeno in un processo - ha detto l'avvocato di Cangialosi, Stefano Del Mastro, analizzando ...

Uccisa a colpi di forbici - Assolto l’ex compagno di Bruna : era in cella dal 2014 : Antonio Colamonico, l'uomo condannato in primo grado a 25 anni per l'omicidio di Bruna Bovino, è stato assolto dai giudici di appello. Al verdetto, spiegano gli avvocati della difesa, si è arrivati collocando l'ora della morte di Bruna in una fascia oraria in cui l'imputato era sicuramente altrove. La ragazza fu trovata carbonizzata nel centro estetico dove lavorava a Bari, nel 2013. Aveva una relazione clandestina con il Colamonico.Continua a ...

Estetista uccisa a Bari - Assolto l'ex compagno in cella dal 2014 - : La Corte di assise di appello ha ribaltato la sentenza di primo grado, che aveva visto Antonio Colamonico condannato a 25 anni per omicidio volontario e incendio doloso. I suoi avvocati difensori ...

Estetista uccisa - Assolto ex compagno : ANSA, - BARI, 07 NOV - Ribaltando la sentenza di primo grado, la Corte di assise di appello di Bari ha assolto "per non aver commesso il fatto" Antonio Colamonico, accusato dell'omicidio della 29enne ...