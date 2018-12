Toninelli | Io ministro gaffeur? Meglio gaffe che mazzette

Il ministro Toninelli rassicura la Calabria : attenzione alle infrastrutture strategiche : Toninelli infine ha aperto la discussione anche sul porto di Gioia Tauro definendolo come uno scalo importante per l'economia regionale e che secondo il ministro finora è stato " gestito male ". ...

I sindaci al ministro Toninelli : due anni per riaprire il ponte sono troppi : La prima faccia grillina è quella del consigliere regionale Dario Violi. Parcheggia la sua Panda panna un quarto d'ora prima delle 10 e spiega com'è nato questo sopralluogo organizzato all'ultimo ...

Chiamparino : “Toninelli ha dato il via libera al Terzo Valico. Forza ministro - il prossimo colpo è la Tav” : “Forza Toninelli, faccia sulla Tav quello che ha fatto sul Terzo Valico: cioè si contorca e poi alla fine dia il via libera ai lavori, che sono lì solo in attesa di essere appaltati”. Così il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, a margine di una conferenza stampa a Torino. “Visto che siamo sotto Natale non voglio pensare male”, ha aggiunto Chiamparino rispondendo a chi gli chiedeva se l’ok al Terzo ...

L’Istantanea – Il ministro Toninelli - il Terzo Valico e quei soldi buttati dalla finestra : Il governo sbaglia molto, qualche volta però ci azzecca e bisogna pur dirlo. Per esempio il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, molto sbeffeggiato in rete per le sue gaffes (vere e/o presunte), ha voluto l’analisi tecnica dei costi/benefici su tutte le grandi opere. Un’idea di buon senso: se decido un investimento importante devo anche esser certo che l’opera sia davvero utile. L’idolatria verso le cosiddette grandi opere ha ...

“Facciamo un referendum sulle grandi opere per mandare a casa il ministro Toninelli” : Il governatore della Liguria Giovanni Toti lancia la sfida al ministro pentastellato Danilo Toninelli: "Facciamo un referendum. Ma mettiamoci la faccia: se i cittadini diranno di sì alle grandi opere, tu metti una parte dei soldi dedicati al reddito di cittadinanza nei cantieri per accelerare i lavori e ti dimetti. Al contrario, se i cittadini voteranno per fermare i lavori, mi dimetto io seduta stante".Continua a leggere

Toninelli : «Toti sponsor di Autostrade». Il governatore : «Sei ministro - lavora!» | : Nuovo, durissimo battibecco fra il titolare delle Infrastrutture e il presidente della Regione Liguria sulla ricostruzione del viadotto

Toninelli : «Toti sponsor di Autostrade». Il governatore : «Sei ministro - lavora!» : Nuovo, durissimo battibecco fra il titolare delle Infrastrutture e il presidente della Regione Liguria sulla ricostruzione del viadotto

Terzo Valico - il ministro Toninelli : 'La prossima settimana chiuderemo il dossier' : ... il 2019, ndr, sarà pronto: la mia frase sugli 'anni per vedere la ripresa' a Genova significava che con i soldi che abbiamo messo nel decreto, l'economia genovese sarà più forte di prima'.

Tav - urla contro Toninelli durante questione time in Senato. Il ministro : “Orgoglioso di essere contestato da voi” : – Il ministro dell’Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli è stato contestato durante il question time dai senatori dell’opposizione, che l’hanno accusato di “non rispondere alle domande” sulla Tav Torino-Lione. “Abbiamo assistito a un comizietto imbarazzante e imbarazzato” ha detto durante la replica il senatore Margiotta. ” “Evidentemente vogliono che io ribadisca che mi ...

Toninelli non va al convegno - i sindacati "sostituiscono" il ministro con un cartonato : Il ministro delle infrastrutture era atteso al secondo giorno del congresso nazionale di Fillea Cgil in corso alla Staziona...

Le Iene - ITALIA 1 * Domenica 2 dicembre : ' QUERELLE TAXI - NCC - APP DI MOBILITÀ - NICOL' DE DEVITIIS INCONTRA IL MINISTRO Toninelli ' - : La Iena indaga sul mondo dei tassisti per capire, a distanza di un anno, quanti di loro utilizzino i pagamenti digitali o le prenotazioni delle corse tramite App. Nel gennaio del 2019 potrebbe ...

Il ministro Toninelli : "Pronte le nuove concessioni per l'A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste" : "Dopo tanto lavoro e tanti incontri a Bruxelles, oggi siamo arrivati alla fine. Tutti i nodi giuridici sono stati sciolti. Il cambiamento è pronto". Lo afferma il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli su Facebook in merito alle nuove concessioni sull'autostrada A22 Brennero-Modena e della A4 Venezia-Trieste, che erano scadute."Abbiamo detto basta - spiega - agli esorbitanti e ingiustificati profitti regalati ai privati. E abbiamo ...

L'assessore regionale Careddu incontra il ministro Toninelli. Si parla anche del futuro dell'aeroporto di Olbia : L'incontro tra Regione e il ministero. Entro l'anno sarà firmato il protocollo d'intesa tra il ministero delle Infrastrutture e la Regione per l'assegnazione dei 150 milioni destinati all'acquisto di ...

Alla Lavagna - il Ministro Toninelli protagonista del programma di RaiTre gattona perfino in aula. E i social “impazziscono : “Io la trasmissione l’avrei chiamata ‘Che tonto che fa’” : “Alla Lavagna” Danilo Toninelli, il Ministro delle Infastrutture e dei Trasporti è stato ospite del programma, discusso e divisivo, in onda su Rai3. Nei giorni scorsi si erano sottoposti alle domande dei bambini anche il vicepremier Matteo Salvini e l’esponente del Pd Debora Serracchiani. La presenza del politico grillino aveva suscitato diverse reazioni già con la diffusione del trailer contenente una gaffe, secondo gli autori ...