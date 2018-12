Superbike 2018 | Fogarty | ' La Ducati V2 poteva vincere il titolo'

WORLD Superbike 2018-2019 Il libro ufficiale : WORLD SUPERBIKE 2018-2019 Il libro ufficiale – di Michael Hill – realizzato in collaborazione con DORNA WSBK Organization – Giorgio Nada Editore – Formato: 24.3×27 – Pagine: 176 – Foto: centinaia a colori – Brossura – Testo: italiano – Prezzo: 25,00 €; prezzo scontato solo per acquisti online 21,25 € – Disponibile anche l’edizione inglese […] L'articolo WORLD SUPERBIKE ...

Calendario Mondiale Superbike 2018 : tutte le date e i Gran Premi. Confermate due gare in Italia - esce Laguna Seca : Oggi è stato comunicato il Calendario provvisorio del Mondiale Superbike 2019 che prevede 13 appuntamenti. La rassegna iridata delle derivate di serie, che il prossimo anno prevede la disputa di tre gare per ogni weekend (una il sabato e due la domenica) scatterà a fine febbraio in Australia, tre settimane più tardi ci si trasferirà in Thailandia mentre la stagione in Europa incomincerà il 5-7 aprile ad Aragon (Spagna). Confermate le due tappe ...

Aprilia RSV4 1100 FACTORY e RSV4 RR : le strepitose Superbike della Casa di Noale a EICMA 2018 [FOTO] : Ecco la RSV4 più veloce, potente, leggera di sempre, equipaggiata con un motore V4 da 217 CV Aprilia RSV4 è da sempre il punto di riferimento per sportività e prestazioni, il migliore esempio di quanto sia possibile realizzare attingendo dalla preziosa esperienza di un Reparto Corse vincente come quello di Aprilia che, nella sua giovane storia ha conquistato 54 titoli iridati, sette dei quali ottenuti nel campionato mondiale SBK. ...

Nuova Suzuki GSX-R1000 2019 - la straripante Superbike stradale protagonista a EICMA 2018 [FOTO] : In occasione della kermesse milanese che si svolgerà dal 6 all’11 novembre Suzuki svelerà la sua Nuova e potentissima superbike stradale La Casa di Hamamatsu ha scelto l’importante palcoscenico di EICMA 2018 (Milano, 6-11 novembre) per svelare in anteprima la Nuova Suzuki GSX-R1000 2019. Il nuovo modello sfoggia una linea snella e filante che viene valorizzata da una livrea inedita, con suggestive grafiche d’ispirazione racing e da un ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea Campione del Mondo con 189 punti di vantaggio su Chaz Davies! Marco Melandri chiude quinto : Il Mondiale 2018 della Superbike si è ufficialmente chiuso con l’inglese della Kawasaki Jonathan Rea che ha conquistato il quarto titolo iridato consecutivo della carriera con una dimostrazione di superiorità imbarazzante evidenziata nell’arco di tutta la stagione. Il britannico ha anche sfiorato il record assoluto di punti conquistati in una singola stagione (556 raccolti l’anno scorso proprio da Rea), terminando a quota 545 ...

Superbike - GP Qatar 2018 : seconda manche cancellata per motivi di sicurezza - sfuma il record per Rea : Il Campionato del Mondo di Superbike è giunto al termine, ma non è andata esattamente come sperava Jonathan Rea. L’inglese della Kawasaki, dopo la vittoria ottenuta ieri in Gara 1, andava a caccia del nuovo record di punti conquistati in una singola stagione ma si è dovuto arrendere alla decisione della direzione gara. La seconda manche del Gran Premio del Qatar infatti è stata cancellata dagli organizzatori per ragioni di sicurezza, a ...

Superbike - GP Qatar 2018 : Jonathan Rea vince gara-1 e continua la striscia da record! Melandri quinto : Doppietta Kawasaki nella gara-1 del GP del Qatar 2018, ultima tappa del Mondiale Superbike che si concluderà domani con il secondo appuntamento sul tracciato di Losail. Jonathan Rea non fa sconti a nessuno e prosegue nella sua marcia trionfale: il Campione del Mondo, scattato in seconda posizione, ha dominato in lungo e in largo conquistando l’undicesimo successo consecutivo e addirittura il 17esimo di una stagione già passata alla ...

Superbike - GP Qatar 2018 : Tom Sykes conquista la pole position - Rea beffato. Savadori quinto - Melandri nono : Tom Sykes ha conquistato la pole position del GP del Qatar 2018, ultima tappa del Mondiale Superbike. Il britannico, alla sua ultima apparizione con la Kawasaki, ha timbrato un notevole 1:56.124 e ha così siglato il record del circuito di Losail. L’uomo più veloce nelle qualifiche ha fatto capire di avere anche un ottimo passo in vista della gara-1 in programma a breve dove cercherà di chiudere con una vittoria la sua carriera nella ...