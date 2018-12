Oroscopo dell' amore per le coppie di sabato 22 | i Pesci sprofondano nella passione

Branko - l’Oroscopo 2019 : previsioni di tutti i segni dello zodiaco : Oroscopo 2019 Branko: le previsioni dei 12 segni zodiacali di fine anno Dopo aver parlato, nei giorni scorsi, delle previsioni dell’oroscopo di Branko del 2019 relative ai primi nove mesi del nuovo anno, in questo articolo sveliamo come sarà la situazione astrologica secondo le previsioni di Branko dell’oroscopo 2019 negli ultimi tre mesi, quindi da ottobre a dicembre del nuovo anno. Le previsioni sono tratte dal libro Branko ...

Oroscopo della settimana di Natale : rivincita per l'Ariete : L'Oroscopo di Natale approfondisce la sfera affettiva e quella professionale di ciascun segno zodiacale, con un pizzico di magia che solo gli astri sanno regalare durante le festività. Quali sono allora le news astrali per la settimana che va dal 24 al 30 dicembre? Continua la fortuna per il Sagittario, il cui cielo è popolato da Giove e Mercurio. Ottime notizie sono in vista per l'Ariete, dinamico e geniale. E l'amore nelle previsioni ...

Oroscopo della settimana dal 24 al 30 dicembre : Pesci e Toro troveranno l'amore a Natale : Tra circa una settimana è Natale. Come lo passerete secondo la situazione astrale? Quali sono i segni zodiacali più fortunati dell'ultima settimana del 2018? Complice la congiunzione astrale tra Luna e Marte, saranno 7 giorni positivissimi per i segni di terra, in particolare Capricorno e Toro. Periodo non troppo roseo, invece, per i nati sotto il segno di Cancro, Ariete e Leone. I segni d'aria Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): la settimana ...

Paolo Fox 2019 Oroscopo : previsioni delle stelle per ogni segno : oroscopo 2019 di Paolo Fox: le previsioni zodiacali dei segni d’acqua Mancano poco più di dieci giorni all’arrivo del 2019 e, come ogni anno, Paolo Fox si prepara a rivelare le sue previsioni dell’oroscopo dell’anno nuovo che renderà note, come da tradizione, nella puntata speciale de I Fatti Vostri dedicata all’astrologia, in onda lunedì 31 dicembre a partire dalle 11.00 su Rai2. In attesa di scoprire quelle che ...

Oroscopo di Branko 2019 : le previsioni dello zodiaco complete : Oroscopo Branko del 2019: le previsioni astrologiche di tutti i segni zodiacali Come ogni anno, l’astrologo Branko aspetta gli appassionati di stelle in libreria con la sua ultima pubblicazione, ossia “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, libro che contiene tutte le sue previsioni dell’Oroscopo dell’anno nuovo, dettagliate e approfondite, delle quali noi riportiamo piccole indicazioni generali relative ai ...

Oroscopo delle feste - le previsioni per la settimana di Natale : Gemelli e Leone mondani : Scopriamo l’Oroscopo delle feste 2018 con le previsioni zodiacali per la settimana di Natale e i consigli delle stelle su cosa indossare e dove passare le festività. Mentre la luna sarà malinconica per il Cancro, lusso e opulenza caratterizzeranno le feste del Leone. Partenze in vista e abbuffate per Sagittario e Toro e tante altre novità per gli altri segni. Serenità per l’Ariete, Gemelli mondano Tanta serenità per le feste per il segno ...

Oroscopo della salute per la terza settimana di dicembre : Sagittario in buona forma fisica : L'Oroscopo della salute nella terza settimana di dicembre regala delle dritte sulla sfera fisica e psichica di ciascun segno dello zodiaco. Come per l'amore e per il lavoro, i pianeti influenzano anche il benessere di ciascun segno, rendendoli ora più attivi e più sofferenti fisicamente e mentalmente. L'astrologia medica di questo mese bacia il Sagittario, che gode di un'ottima forma fisica, il Capricorno, i Pesci e il Toro. Gli altri segni ...

Oroscopo dell'amore di coppia del 18 dicembre - nuove possibilità per l'Ariete : L'Oroscopo dell'amore di coppia per la giornata di martedì 18 dicembre è carico di energie e di emozioni, tutte da investire nel rapporto con il proprio partner. Gli astri di martedì benedicono l'amore dello Scorpione, che ha deciso di fare un passo avanti e osare di più in amore, stabilizzando la coppia. Il Sole sorride ai Sagittario che stanno vivendo una splendida chiusura dell'anno puntando sui sentimenti. L'entrata della Luna nell'Ariete è ...

Oroscopo della settimana : previsioni Mauro Perfetti - Detto Fatto : Oroscopo: previsioni settimanali di oggi di Mauro Perfetti a Detto Fatto Come ogni lunedì, immancabile anche oggi, 17 dicembre 2018, l’appuntamento televisivo con le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti a Detto Fatto, con Bianca Guaccero su Rai2, nella rubrica ‘La tombola delle stelle’. Come da tradizione, l’astrologo ha svelato le sue previsioni dell’Oroscopo della settimana tramite ...

Oroscopo della settimana dal 17 al 23 dicembre : soddisfazioni per Scorpione e Cancro : La settimana che precede il Natale è giunta. Cosa prevedono le stelle per tutti i segni dello Zodiaco nel periodo compreso tra lunedì 17 e domenica 23 dicembre 2018? Di seguito, le previsioni astrali dall'Ariete ai Pesci con lavoro, salute e amore. Ariete: la prima parte della settimana sarà quella migliore, avrete la possibilità di fare dei passi avanti, ma fate attenzione a non esagerare. Per quanto riguarda il lavoro, le incertezze sono ormai ...

Oroscopo di lunedì 17 per i single - Cancro incontra l'amore della sua vita : Approfondimento sulle news stellari dedicate alla situazione amorose dei single. Come sarà l'amore nella giornata di lunedì 17 dicembre? I cuori solitari potranno essere riscaldati da una ventata di passione ma soprattutto potranno avere buone notizie in amore? L'Oroscopo di inizio settimana promette bene per lo Scorpione, il Cancro, il Sagittario e i Pesci che saranno baciati dall'amore e potranno approfondire nuovi incontri fortunati. Meno ...

Oroscopo Branko dicembre : previsioni della settimana prossima - : Ai nati Gemelli Branko suggerisce di passeggiare a lungo in queste ultime giornate dell'anno, ma evitare sport invernali perchè è meglio; sempre a loro l'astrologo suggerisce di passare un fine ...

Oroscopo Branko dicembre : previsioni della settimana prossima : Branko Oroscopo: le previsioni della prossima settimana, segno per segno Si è conclusa un’altra settimana, una delle ultime del 2018 e, a circa quindici giorni dall’arrivo dell’anno nuovo, sveliamo alcune indicazioni generali sulle previsioni dell’Oroscopo di Branko della settimana prossima, riportate in rete dal sito Consumatrici (dove sono disponibili in modo più dettagliato e approfondito, tratte dal libro che il re ...

Oroscopo 2019 : le previsioni dell’anno nuovo di Ada Alberti : Ada Alberti a Pomeriggio 5: l’Oroscopo del 2019 svelato oggi Pomeriggio Cinque ha chiuso anche oggi l’appuntamento del venerdì con l’Oroscopo di Ada Alberti. L’astrologa ha svelato le previsioni del 2019 segno per segno. Questa mattina la Alberti ha regalato a Mattino 5 l’Oroscopo di fine anno affermando che l’Ariete potrà puntare sull’amore, così come il Toro che sarà favorito nei sentimenti. I ...