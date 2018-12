La manovra dei tagli e delle tasse è il fallimento del sovranismo

manovra - l'allarme dei vescovi : ..., verrebbero penalizzate fortemente tutte le attività di volontariato, di assistenza sociale, di presenza nell'ambito della ricerca, dell'istruzione e anche del mondo socio-sanitario. Si tratta - ...

manovra - la Lega vuole la Tari in bolletta contro gli evasori. L’ira dei consumatori : Spunta l'ipotesi della Tari in bolletta: un emendamento della Lega colLegato alla Manovra, che dovrà essere discussa in commissione Bilancio in Senato, e che propone di inserire il pagamento della tassa sui rifiuti nella bolletta elettrica, come già avviene con il canone Tv.Continua a leggere

La vittoria dei mediatori sulla manovra gialloverde e le proteste in Ungheria : Vincono, forse, i mediatori, che hanno portato a Bruxelles l'impegno personale per chiudere almeno il primo tempo della partita sui conti italiani. Tria è arrivato al traguardo e perde il suo più stretto collaboratore, il capo di gabinetto Garofoli, impoverendo di conoscenze tecniche tutta la sua ma

manovra - il favore del governo ai gestori dei lidi : tutto fermo fino al 2024. Settore da 15 miliardi paga allo Stato 103 milioni : Gli imprenditori balneari possono tirare un sospiro di sollievo, un altro. Perché l’accordo raggiunto in Senato su un emendamento (della Lega) da inserire nella legge di Bilancio consente di rinviare di altri 15 anni l’applicazione per il comparto balneare della direttiva Bolkestein. La norma europa, altrimenti, obbligherebbe lo Stato a mettere a gara le concessioni per le spiagge invece che affidarle sempre agli stessi. Di certo una buona ...

Berlusconi : 'manovra scritta dall'Ue - alla faccia dei sovranisti' : "La Manovra la sta scrivendo l'Europa, la stanno scrivendo a Bruxelles, alla faccia dei sovranisti". Lo ha detto Silvio Berlusconi lasciando il Senato dopo il brindisi con il gruppo azzurro a palazzo ...

manovra - Fraccaro : 'Stanziati 400 mln per piccole opere dei Comuni' : Un emendamento del governo alla Manovra stanzia ai Comuni "altri 400 milioni per mettere in sicurezza strade, scuole, edifici pubblici e per il patrimonio comunale". Lo ha annunciato il ministro ...

La manovra bis dell'Italia e i tassi della Fed al test dei mercati : ... da 2,25 a 2,5%, il banchiere dovrà infatti fornire indicazioni sulle strategie che intende seguire l'anno prossimo, l'indicatore più atteso dai gestori di tutto il mondo, oggi in forte imbarazzo. ...

Bankitalia : le misure espansive della manovra saranno frenate dal rialzo dei tassi : Il rapporto quantifica anche nell'1,0% la crescita dell'economia italiana nel triennio 2019-2021: rispetto alle precedenti proiezioni , relative a luglio, , la stima di crescita è più bassa di due ...

Il braccio di ferro sulla manovra ha influito sui consensi dei partiti? : La settimana appena trascorsa è stata estremamente intensa sul fronte politico, in Italia e non solo. Limitandoci alle vicende interne al nostro Paese, il fatto forse più “dirompente” arriva ancora una volta dagli sviluppi del tormentato percorso della legge di bilancio: l’annuncio del premier Giuseppe Conte di un possibile compromesso con la Commissione europea per evitare la procedura di infrazione, rivedendo al ...

manovra - Moscovici : “Deficit al 2 - 04%? Non ci siamo ancora”. Il silenzio concordato dei vicepremier : “Non ci siamo ancora”. Così il commissario per gli Affari europei, Pierre Moscovici, ha commentato la proposta del governo italiano di abbassare il deficit per il 2019 dal 2,4% al 2,04% per venire incontro alle richieste della Commissione europea. “Questo è un passo nella giusta direzione, ma non ci siamo ancora, ci sono ancora passi da fare, forse da entrambe le parti”, ha spiegato il commissario Ue. È finita intorno ...

Statali contro la manovra : per il rinnovo dei contratti solo 20 euro - lordi : I sindacati del pubblico impiego pronti allo sciopero per il rinnovo dei contratti degli oltre tre milioni di Statali...

Sindacati contro la manovra : per il rinnovo dei contratti solo 20 euro - lordi : I Sindacati del pubblico impiego pronti allo sciopero per il rinnovo dei contratti degli oltre tre milioni di statali...

manovra - Conte : «A Bruxelles non con il libro dei sogni ma con riforme». Tria : possibile evitare procedura Ue : Tria, possibile evitare procedura Ue,spetta a politica Dopo essere stato al fianco del premier durante le comunicazioni in Aula a Montecitorio, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha invece ...

manovra - Conte : a Bruxelles non porterò libro dei sogni ma numeri : Roma, askanews, - "Domani sarò a Bruxelles per vedere Juncker e la Commissione europea: l'interlocuzione con l'Europa in questa fase è fondamentale e in queste settimane non ho mai interrotto i canali ...