ilnapolista

: RT @SciabolataFFP: Crisi Pipita? #Higuain è arrivato a 7 gare consecutive senza trovare la rete. Come successe a #Weah e #Kluivert, alla pr… - Alessandro_Ill : RT @SciabolataFFP: Crisi Pipita? #Higuain è arrivato a 7 gare consecutive senza trovare la rete. Come successe a #Weah e #Kluivert, alla pr… - SSCNapoliNews : La crisi di Higuain: impreciso e litigioso con i compagni - SciabolataFFP : Crisi Pipita? #Higuain è arrivato a 7 gare consecutive senza trovare la rete. Come successe a #Weah e #Kluivert, al… -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Il caso Gonzaloè nel mirino della critica. Due mesi senza gol, l’ultima marcatura risale al 28 ottobre, Milan-Sampdoria. Da allora, un lungo buco nero senza reti e con tante prestazioni negative. I giornali italiani analizzano ladel Pipita, partendo anche da fattori non esclusivamente tecnici. Ad esempio, il rapporto con iScrive la Gazzetta: «Fin dalle prime amichevoli in rossonero, in tanti avevano notato il vigore – diciamo così – con cui Gonzalo gestiva il rapporto con i. La domanda era se dovesse arrivare un momento particolarmente complicato, che cosa succederà quando si comporterà così? Semplice, al di là delle dichiarazioni di facciata: alcuninon sono evidentemente entusiasti di essere richiamati all’ordine platealmente una partita sì e una no. È il suo carattere, ma il confine fra trascinatore e accusatore spesso ...