Annalisa | donna vigile del fuoco | Dicevano che dovevo stare a casa a fare il

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Una storia di riscatto e di realizzazione personale quella diColombo, 34ennedeloriginaria di Buja, in provincia di Udine. Solitamente, si pensa al mestiere del pompiere come prettamente maschile, nella realtà però molte sono le donne che, come, hanno scelto questo dura carriera.Laha 10 anni di servizio alle spalle: nel 2008 ha partecipato al concorso pubblico e oggi è diventata la primain servizio permanente nel comando dei pompieri di Udine. Al Messaggero Veneto, laha dichiarato:Mi: Lis feminis a an di stâ a cjase a fâ il sugo ("Le donne devonoil sugo").Eppurenon si è data per vinta, riuscendo a realizzare il suo sogno. Ma lei è andata avanti e con il sorriso sulle labbra ha sfidato ogni pregiudizio e abbattuto gli stereotipi.