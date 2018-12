Sanità | ancora formiche in un ospedale di Napoli | reparto chiuso un’ora

Dati sanitari - ho incontrato il Garante della Privacy e gli ho parlato ancora di History Health : Venerdì 7 dicembre a Milano si festeggia il patrono sant’Ambrogio e la Scala, come ogni anno, riceve numerose persone pubbliche e politici per l’attesissima prima di un cartellone operistico sempre di prim’ordine nel mondo. Io invece ho trascorso una giornata in treno, andata e ritorno, per andare a Roma su invito del Garante della Privacy. Al collega Antonello Soro ho presentato, questa volta facendo vedere una demo esplicativa, la mia idea di ...

La Sanità italiana ancora sulle pagine dei giornali esteri : dal Guardian al Telegraph si parla del “governo scettico nei confronti dei vaccini” : La questione dei vaccini in Italia è diventata ormai da tempo di interesse internazionale, tanto da essere trattata anche nei quotidiani, nelle riviste e nei giornali più illustri del mondo. Uno degli ultimi in ordine cronologico è il britannico Guardian, poi ripreso da altre testate, che ha dedicato un articolo alla revoca di alcuni membri non di diritto del Consiglio superiore di Sanità da parte del Ministro Giulia Grillo. La scelta del ...

Paziente invasa dalle formiche - i medici 'C'e' ancora un forte rischio igienico-sanitario' : medici sul piede di guerra, pronti a denunciare tutte le criticità che 'quotidianamente mettono a rischio il buon operato dell'assistenza sanitaria'. È questa la reazione di una parte dei camici ...