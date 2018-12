Roma | un 2018 da record per il Colosseo | 7 milioni e mezzo i visitatori

Traffico Roma del 19-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRA SI RALLENTA BREVEMENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA E DELLA PRENESTINA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CENTRALE DEL LATTE E VIA TIBURTINA. IN CITTA’ SI STA IN CODA LUNGO VIA DELLA PINETA SACCHETTI, NEI PRESSI DELL’OSPEDALE GEMELLI, IN ENTRAMBE LE ...

Ultime Notizie Roma del 19-12-2018 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio lettera del premier Conte La Commissione Europea per illustrare la nuova proposta italiana sulla legge di bilancio il premier è in aula al Senato per riferire dopo un’apertura in rialzo e un’accelerazione solo Intesa tecniche raggiunta con la roba sulla manovra la borsa Lima e lì rialzo più 1,1 % ma è sempre la migliore d’oropa con le ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’: QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST ...

Ultime Notizie Roma del 19-12-2018 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale e dati dalla redazione studio Roberta Frascarelli festeggia l’accordo fatto con l’Unione Europea il ministro dell’economia dopo due mesi di trattative e i vertici e riscritture sarebbe arrivato il via libera tecnico di Bruxelles e via informale dei commissari Pierre moscovici e valdis dombrovskis alla proposta metà. da Giuseppe Conte Giovanni Tria solo questa mattina arriverà la decisione ufficiale ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA E’ STATA RIAPERTA LA STAZIONE FURIO CAMILLO; RESTA CHIUSA INVECE LA STAZIONE REPUBBLICA, DOVE PROSEGUONO I RILIEVI A SEGUITO DELL’INCIDENTE AVVENUTO LO SCORSO 23 OTTOBRE; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA VICINA FERMATA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE: PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST; NEL QUADRANTE SUD SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SULLA Roma ...

Meteo Roma : Le previsioni per giovedì 20 dicembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previste deboli piogge nel corso delle ore mattutine; fenomeni in generale esaurimento al pomeriggio ma con molte nubi. Nel Lazio tempo generalmente instabile al mattino con deboli piogge diffuse sia sulle aree costiere che sulle zone interne Meteo Roma: Le previsioni per domani giovedì 20 dicembre 2018 Deboli piogge nel corso delle ore mattutine; fenomeni in generale esaurimento al pomeriggio ma con molte nubi. ...

Ultime Notizie Roma del 19-12-2018 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un bene ritrovati all’ascolto da tutta la redazione da Francesco Vitale in studio a corda Bruxelles tra Italia e Unione Europea un’intesa tecnica che per oggi all’esame di commissari europei con te invece riferire alle 12:00 aula al Senato in arrivo in commissione bilancio Intanto un pacchetto di emendamenti ecotassa fino a €2500 sulle auto inquinanti taglio delle risorse ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 09 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 9.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’AURELIA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE SETTEBAGNI E ...