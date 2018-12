Mattarella | Bene dialogo con Ue

Mattarella : bene il dialogo con l'Ue : A proposito di Economia il Presidente della Repubblica ha sottolineato che in una fase di rallentamento, il lavoro resta, come sempre, la priorità dell'impegno pubblico. Soprattutto quando, come ...

Mattarella : bene scelta governo di avviare dialogo con Ue - : "In una fase di rallentamento dell'economia, il lavoro resta la priorità dell'impegno pubblico. Il tasso di occupazione è inferiore alla media europea, e particolarmente penalizzati sono il lavoro femminile e quello dei giovani. Vi ...

Mattarella : “Non c’è sicurezza senza rispetto dei diritti”. E sull’Ue : “Successo di pace - benessere e crescita sociale” : “Non si può efficacemente combattere la subdola pervasività del crimine transnazionale o del terrorismo senza una fitta rete di contrasto che veda uniti i Paesi di tutti i continenti. Questo grave pericolo continua a manifestarsi, da ultimo con l’uccisione a Strasburgo di cinque persone e, tra esse, anche del nostro giovane connazionale Antonio Megalizzi. Non si può garantire sicurezza alle popolazioni se non se ne rispettano i diritti ...

Conte : bene Mattarella - lavoriamo per conti in ordine : Buenos Aires, askanews, - "Sono d'accordo con il presidente Mattarella, dobbiamo tenere i conti in ordine, lavoriamo per l'interesse degli italiani, non per compromettere l'interesse degli italiani. È ...

Monito di Mattarella : 'Il bilancio dello Stato è bene pubblico' : Il Presidente della Repubblica ammonisce sui conti: 'Senza finanze solide non si tutelano i deboli'. il premier Conte assicura: 'Faremo di tutto per arrivare ad una soluzione condivisa' -

Manovra - Mattarella : 'Il bilancio dello Stato è un bene pubblico' : La Corte costituzionale ha ricordato che "il bilancio è un bene pubblico". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale ai magistrati di nuova nomina ...

Mattarella : "Le finanze solide sono un bene pubblico fondamentale per la tutela dei diritti" : Ha incontrato i magistrati di nuova nomina della Corte dei Conti. E in questa circostanza, Sergio Mattarella, ha sottolinato l'importanza delle finanze solide per la stabilità del Paese, unita comunque al rispetto dei diritti di tutti: "Una delle sfide più impegnative del tempo in cui viviamo sta nella ricerca di un contemperamento tra esigenze di bilancio e tutela dei diritti sociali sanciti dalla Costituzione".Bilanciare solidità finanziaria e ...

'Il bilancio dello Stato è un bene pubblico' - Mattarella - : Roma, 28 nov., askanews, - Seppur indirettamente, il Presidente della Repubblica è intervenuto sulla questione della manovra economica del governo: il bilancio dello Stato è 'un bene pubblico' e senza ...

Mattarella : bilancio è un bene pubblico : 19.16 "La Corte Costituzionale ha ricordato che 'il bilancio è un bene pubblico nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente pubblico, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche". Così il presidente Mattarella parlando ai magistrati di nuova nomina della Corte dei Conti. Poi un monito: senza "finanze pubbliche solide" non è ...

Leader al Colle prima della cena Ue. Mattarella : Faro sia il bene Paese. E lo spread scende : ... in colloqui separati e strettamente riservati, hanno un retrogusto amaro, quasi un ammonimento: puntare al dialogo con Bruxelles nell'unico interesse dell'Italia e della sua economia. Il cruccio ...

Stampa - Mattarella 'Informazione bene pubblico di rilevanza costituzionale' : Politica Editoria, Casellati: "No a misure restrittive sui contributi". Fnsi: "Con l'azzeramento del fondo si perdono mille posti"

Mattarella : Informazione bene pubblico - coniugare innovazione e pluralismo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tav - Mattarella : bene spirito civico - ma no a incontro fronte del sì : Alla nuova manifestazione pro alta velocità, Tajani e parlamentari azzurri della regione, ribadiscono l'utilità della Tav Italia-Francia -

Manovra - Salvini : 'Mattarella non firma? Figuriamoci - andrà tutto bene' : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, firmerà la legge di bilancio redatta dal governo M5s-Lega. Ne è convinto il vicepremier Matteo Salvini, il quale afferma: "Ma Figuriamoci, ci ...