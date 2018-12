Manovra Dietrofront di Salvini e Di Maio | raggiunto l' accordo con l' Ue

Manovra - stasera vertice a Palazzo Chigi. Tra i 260 emendamenti segnalati ci sono ecobonus e dietrofront su card cultura : Una pioggia di emendamenti ‘segnalati’: circa 260, equamente divisi tra Lega e M5s. C’è di tutto tra le modifiche alla legge di Bilancio proposte dalle due forze di maggioranza alla vigilia dell’esame del testo da parte della commissione Bilancio. Ma gli spazi politici e finanziari sono stretti. Così domenica sera è previsto un vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo ...

Manovra - il trionfo del premier Placa Bruxelles senza dietrofront : Un Conte di nome e di fatto. Un vero nobile della politica e dell'arte della diplomazia. Il presidente del Consiglio, definito dai giornaloni miopi e schierati acriticamente contro, Re Travicello quando fu indicato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini... Segui su affaritaliani.it

Manovra : tutti i dietrofront su deficit - pensioni - fisco e reddito di cittadinanza : Per ora più dichiarazioni che emendamenti ma adesso si tratta di andare a cercare i 7 miliardi necessari per l’accordo con l’Europa. Il nodo restano le spese per la riforma della Fornero, con quota 100, e per il reddito di cittadinanza, che da sole valgono 16 dei 22 miliardi di deficit aggiuntivo previsto finora dalla legge di bilancio. Ed è qui che il confronto politico appare inceppato...

Manovra : nessun dietrofront sul deficit - accelerano privatizzazioni : ... sia l'aumento delle entrate e delle spese ' assicura Giovanni Tria spiegando che il ministro dell'Economia è tenuto 'ad assumere tempestivamente, in caso di deviazione, le conseguenti iniziative ...

Manovra - nessun dietrofront : ma più garanzie con clausole e dismissioni : Ministro Tria invia la lettera all'Ue: "Tempestive iniziative, se c'è deviazione" - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha inviato alla Commissione europea, entro i termini richiesti, la ...

La rabbia dei truffati dalle banche contro lo scudo nella Manovra. Il governo rievoca la manina e promette il dietrofront : "Quando siete venuti a chiedere il voto la cortesia l'avevate. Lei oggi non ha neppure la cortesia di ascoltare chi i voti ve li ha portati". Ministero dell'Economia, ore 13. Da una sedia del tavolo convocato dal governo con le associazioni dei truffati dalle banche si alza Andrea Arman, presidente del coordinamento dei soci degli istituti veneti. L'accusa - come si evince dal video pubblicato in esclusiva da Huffpost - è rivolta al ...