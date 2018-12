Manovra | chi ha vinto e chi ha perso tra governo ed Europa

Manovra - stop all'Ires agevolata per la Chiesa : MILANO - stop alle agevolazioni Ires per la Chiesa. E' una delle misure introdotte nel maxiemendamento del governo alla Manovra. Nel vertice di governo di domenica scorsa a Palazzo Chigi si era ...

Manovra - falchi Ue volevano procedura - ma hanno prevalso colombe : Roma, 19 dic., askanews, - Ci sono state voci inizialmente contrarie, oggi alla riunione del collegio dei commissari europei, alla linea poi decisa di non avviare una procedura per deficit eccessivo a ...

Manovra - Giuseppe Conte : “Mai arretrato sui contenuti - fatto ciò che ci hanno chiesto i cittadini” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferisce in Aula al Senato sulla legge di Bilancio e sulla conclusione della trattativa con la Commissione europea che oggi si è espressa favorevolmente all'accordo proposto dal governo italiano sulla Manovra. Conte assicura che reddito di cittadinanza e quota 100 partiranno nei tempi previsti e spiega che l'Italia non ha "arretrato sui Contenuti", facendo ciò che hanno chiesto i cittadini.Continua a ...

Manovra - Tria già festeggia accordo con Bruxelles - Palazzo Chigi invita a 'prudenza' : Il ministro dell'economia Giovanni Tria festeggia l'accordo con l'Ue sulla Manovra del governo M5S-Lega, parlando di via libera "tecnico" di Bruxelles alla proposta presentata dal governo Conte per scongiurare la ...

Manovra - “Niente gare sotto i 200mila euro”. L’operazione vale 6/7 miliardi. Ma rischia di moltiplicare le inchieste : Il governo alza la soglia per gli appalti pubblici da 40 a 200mila euro, con la promessa di sbloccare lavori nei comuni per 6-7 miliardi l’anno. Le gare spazzate via in favore di affidamenti diretti fanno felice il “partito del Pil” ma rischiano di moltiplicare anche le inchieste giudiziarie, come quelle di lunedì a Catanzaro, per appalti sotto soglia. L’annuncio è arrivato domenica sera, in poche righe, ma suggerisce a chi ha ...

Manovra : c’è l’accordo tra Roma e Bruxelles - prudenza di Palazzo Chigi : Conclusa positivamente la trattativa di Conte con Juncker. Tra le novità nel testo: interessi triplicati per tasse pagate in ritardo, taglio delle pensioni sopra 100mila euro, bonus per rottamazione auto e acquisto di veicoli ecologici, addio al Totocalcio

Manovra - arriva l'ecosconto per chi rottama. Addio al Totocalcio : arriva il superbonus ma solo per chi rottama mentre l ecotassa resta e non tocca solo le auto di extra lusso: bloccati da giorni, i lavori in Parlamento sulla Manovra non hanno ancora ripreso ma ...

Manovra - il Mef : «C’è accordo Italia-Ue» Ma Palazzo Chigi frena : «Prudenza» : Conclusa positivamente la trattativa di Conte con Juncker. Tra le novità nel testo: interessi triplicati per tasse pagate in ritardo, taglio delle pensioni sopra 100mila euro, bonus per rottamazione auto e acquisto di veicoli ecologici, addio al Totocalcio

