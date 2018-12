Ma quale sovranista | a tavola Matteo Salvini è un globalista del bicchiere

ilfoglio

: @MPenikas Ma quale sovranista, buby, è Italiana ,ma possibile che solo noi nel mondo,per colpa di #venduti non poss… - Ramarro6 : @MPenikas Ma quale sovranista, buby, è Italiana ,ma possibile che solo noi nel mondo,per colpa di #venduti non poss… - mrrosmat : @AntonioCrisan13 @Borghi_Tv Il lavoro di salvini? Quale? Quello di contribuire alla formazione la federazione degli… - gino46618572 : @RaiNews Il quale giornalista, a Strasburgo,è stato ucciso da un terrorista islamico portatore di cultura, non da u… -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Perché chiamate? Mica l’ho capito. Se permettetesono io che non bevo birra, mai, di nessun tipo, né multinazionale né artigianale (o artiggianale come si dice a Roma), e che se bevo vini di Langa li bevo in bottiglia albese. Forse non capisco questa cosa del Sal