Jorge Lorenzo | “La Formula Uno è fantastica | ma la MotoGP è più difficile Un sogno

MotoGp – Doohan non ha dubbi - dagli incredibili risultati di Rossi alla sfida tra Lorenzo e Marquez : “Vale continua ad imparare. Jorge? Ecco perchè ha accettato” : Mick Doohan, la stagione 2018 di MotoGp e l’interessantissimo futuro che gli appassionati delle due ruote attendono con ansia: il commento dell’ex campione La stagione 2018 di MotoGp ha regalato emozioni incredibili, Marc Marquez ha conquistato il suo settimo titolo Mondiale, festeggiando in anticipo al termine del Gp del Giappone, sul circuito di Motegi, dopo una splendida lotta con Andrea Dovizioso, che si è dovuto ...

MotoGP - Casey Stoner su Jorge Lorenzo in Honda : “Si adatterà in fretta alla moto e saprà essere competitivo” : Non ci sono dubbi che il passaggio di Jorge Lorenzo alla Honda, dopo due anni in Ducati, sia uno degli spunti più accattivanti del Mondiale 2019 di motoGP. La scelta del maiorchino di correre da compagno di squadra del campione del mondo Marc Marquez è senza dubbio coraggiosa e sarà interessante verificare come l’adattamento alla nuova moto procederà. Se guardiamo all’esperienza con la Rossa, l’iberico ha impiegato quasi due ...

MotoGp - messaggio della Honda a Lorenzo : 'manterremo la nostra filosofia - ma se Jorge...' : E' questo il messaggio lanciato da Takeo Yokohama all'indirizzo dello spagnolo, il cui contratto con la squadra campione del mondo entrerà in vigore a partire dal prossimo 1 gennaio. Ph. Twitter ...

MotoGp - messaggio della Honda a Lorenzo : “manterremo la nostra filosofia - ma se Jorge…” : Il direttore tecnico della Honda ha lanciato un messaggio nei confronti di Jorge Lorenzo, che l’anno prossimo affiancherà Marquez sulla moto campione del mondo Arrivano buone notizie per Jorge Lorenzo, lo spagnolo infatti potrà esporre le proprie richieste alla Honda e il team proverà ad esaudirle. E’ questo il messaggio lanciato da Takeo Yokohama all’indirizzo dello spagnolo, il cui contratto con la squadra campione del ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : 'Ho seriamente pensato al ritiro' : MotoGP Jorge Lorenzo in un'intervista rilasciata a BT Sport, ha parlato del suo recente passato, parlando anche di un possibile ritiro, poi scongiurato grazie alla Honda e ad una leggera depressione. L'ex pilota Ducati aveva immaginato un suo possibile ...

MotoGp - Stoner e quel duello tra Lorenzo e Marquez : “sono sicuro che Jorge alla Honda…” : Il pilota australiano ha parlato dell’arrivo di Lorenzo alla Honda, esprimendo il proprio punto di vista sulla questione Avventura in Ducati terminata, Jorge Lorenzo è pronto a cominciare un nuovo capitolo della propria carriera alla Honda. Lo spagnolo ha posto come obiettivo quello di battere Marc Marquez, tornando a vincere quel titolo mondiale che manca ormai dal 2015. AFP/LaPresse Sulla prossima avventura di Lorenzo con il team ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : “Ho pensato al ritiro prima di firmare con Honda. Ho avuto quasi una depressione” : Jorge Lorenzo ha svelato un retroscena molto importante sulla sua carriera nel Motomondiale e ha dichiarato di avere pensato al ritiro prima di firmare l’accordo che lo legherà con la Honda. Lo spagnolo aveva siglato un biennale con la Ducati ma il 2017 non era andato come tutti si aspettavano e nel 2018 è stato subito messo in discussione, venendo poi messo ai margini della scuderia di Borgo Panigale. In quel momento il 31enne ha pensato ...

MotoGp - tutto lo stupore di Jorge Lorenzo : “Valentino Rossi mi ha scioccato…” : Il pilota maiorchino ha parlato in una lunga intervista anche di Valentino Rossi e Dani Pedrosa, esprimendo il proprio punto di vista sui propri rivali Archiviato il 2018, Jorge Lorenzo è pronto adesso a vivere una nuova esaltante stagione, conoscendo una nuova realtà. Il maiorchino infatti passerà alla Honda, sfidando il campione del mondo Marquez con la stessa sua moto. AFP/LaPresse I tre successi ottenuti con la Ducati sono un ottimo ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : “Mi dovrò adattare alla Honda ma Marc Marquez avrà da imparare anche da me” : Jorge Lorenzo è pronto ad una nuova avventura. Dopo aver lasciato la Ducati, ha iniziato il proprio apprendistato in sella alla Honda nel corso dei test riservati alla MotoGP sui circuiti di Valencia e di Jerez de la Frontera, in Spagna. Il feeling del cinque volte campione del mondo è cresciuto di giro in giro e l’aver concluso la sessione di prove in Andalusia a un decimo dal pilota più veloce, il giapponese Takaaki Nakagami, è senza ...

MotoGP - Interventi riusciti per Marc Marquez e Jorge Lorenzo : E' stato un intervento delicato e i tempi di recupero, considerando anche la condizione iniziale della spalla potrebbero essere lunghi, non è detto quindi che il Campione del Mondo riesca ad essere ...

MotoGP - Jorge Lorenzo operato con successo al piede destro. Martedì è il turno di Marquez : Questo però non è servito al campione del mondo, che si è lussato la spalla sinistra durante i festeggiamenti del titolo iridato in Giappone e dopo una caduta nell'ultimo GP dell'anno a Valencia. I ...

MotoGp - Valentino Rossi ‘smaschera’ Jorge Lorenzo : “sono sicuro che nel prossimo test…” : Il pilota pesarese ha parlato dell’adattamento di Jorge Lorenzo alla Honda, sottolineando come nel pRossimo test in Malesia sarà già davanti Si è appena messo in tasca la 100 Km dei Campioni, ma Valentino Rossi non ha abbassato l’attenzione sulla MotoGp. Il pilota pesarese ha parlato degli ultimi test svolti a Jerez, soffermandosi anche sui pRossimi in programma in Malesia dal 6 all’8 febbraio. Ph. Twitter Lorenzo Di ...

MotoGp - Jorge Lorenzo operato al piede in Spagna : i tempi di recupero : L’intervento è stato effettuato dal dottor Rabat ed è durato poco meno di mezz’ora, domani il pilota spagnolo farà ritorno a Lugano per iniziare la fase di recupero Operazione perfettamente riuscita, Jorge Lorenzo si è sottoposto quest’oggi ad un intervento chirurgico per risolvere una volta per tutte un problema al piede destro. Ph. Twitter Lorenzo Il maiorchino è rimasto sotto i ferri poco più di mezz’ora presso ...

MotoGP - Valentino Rossi crede in Jorge Lorenzo : “In Malesia sarà pronto con la Honda e andrà forte!” : Le prestazioni di Jorge Lorenzo sono oggetto di discussione da parte di molti degli addetti ai lavori. Dopo aver lasciato la Ducati, i suoi primi giri in sella alla Honda, suo nuovo team nel Mondiale MotoGP 2019, hanno suscitato delle reazioni diverse: chi ritiene che la scelta del maiorchino sia molto azzardata, avendo dall’altra parte del box un fenomeno come Marc Marquez con la sua stessa moto; chi ne apprezza il coraggio e crede che ...