Google Play Store si fa bello | ecco le novità introdotte dall’ultimo aggiornamento

Google elimina valutazioni e recensioni dal Play Store per spam : Google ha annunciato di intervenire sulle recensioni presenti sul Play Store per eliminare commenti spam o che violano le norme sui commenti della società di Mountain View. Secondo Big G, alcuni sviluppatori di app acquistano [...] L'articolo Google elimina valutazioni e recensioni dal Play Store per spam è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Come installare Google Play Store sulla versione cinese di Honor Magic 2 : Honor Magic 2 è uno smartphone dalle caratteristiche interessanti, tuttavia è disponibile per l'acquisto solo nella Cina continentale, quindi è personalizzato per il mercato cinese e non viene fornito con Google Play né app Come Gmail, Chrome e Google Maps preinstallate. Installarle è un'operazione semplice che non richiede azioni che possano potenzialmente invalidare la garanzia o compromettere il funzionamento del dispositivo. L'articolo Come ...

Ecco come Google combatte le recensioni false sul Play Store : Google con un post sul blog ufficiale ha voluto dare agli sviluppatori alcuni consigli su come comportarsi per impedire che le valutazioni sul Play Store vengano manipolate L'articolo Ecco come Google combatte le recensioni false sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google Fotocamera con Night Sight è disponibile anche per Honor Play e Huawei Mate 10/10 Pro : anche Honor Play, Huawei Mate 10 e Huawei Mate 10 Pro ricevono un porting di Google Fotocamera con la funzione Night Sight, realizzato da ArnovaG82. L'articolo Google Fotocamera con Night Sight è disponibile anche per Honor Play e Huawei Mate 10/10 Pro proviene da TuttoAndroid.

Google Playground disponibile per tutti gli smartphone compatibili con ARCore grazie a XDA : grazie ad uno sviluppatore di XDA è ora possibile installare Google Playground su tutti gli smartphone compatibili con ARCore. L'articolo Google Playground disponibile per tutti gli smartphone compatibili con ARCore grazie a XDA proviene da TuttoAndroid.

Google Play Giochi si aggiorna alla versione 5.14 e introduce il tema scuro : Il team di Google Play Giochi ha rilasciato nelle scorse ore un nuovo aggiornamento dell'applicazione Android. Scopriamo insieme cosa cambia L'articolo Google Play Giochi si aggiorna alla versione 5.14 e introduce il tema scuro proviene da TuttoAndroid.

Brawl Stars in pochi giorni ha raggiunto il primo posto nella classifica Google Play : Brawl Stars in pochi giorni ha raggiunto il primo posto della classifica Google Play sezione giochi. Molti si aspettavano questa reazione da parte dei videogiocatori (ovvero un massiccio download nel breve periodo di B.S su dispositivi mobili), ma nessuno poteva pensare che sarebbero bastati meno di 3 giorni dalla data di rilascio globale dell'ultimo marchio della Supercell per raggiungere tale posizione. L'ennesimo trionfo per la casa finnica ...

Google rilascia Playground 2.1 per tutti gli smartphone Pixel e annuncia Google Cloud Next 19 : Con la versione 2.1 Playground viene ora distribuita anche su dispositivi meno recenti come la prima e la seconda generazione di Google Pixel L'articolo Google rilascia Playground 2.1 per tutti gli smartphone Pixel e annuncia Google Cloud Next 19 proviene da TuttoAndroid.

Google pronta a consentire donazioni sul Play Store - Iliad via SMS : Google ha sfruttato il clima speciale che avvolge le feste mettendo a punto un sistema per contribuire ai problemi che affliggono il mondo L'articolo Google pronta a consentire donazioni sul Play Store, Iliad via SMS proviene da TuttoAndroid.

Google Play Store : grazie a Sophos 22 App malware eliminate : Sono ben 22 le applicazioni Android rimosse dal Play Store perché contenenti un malware che riduceva la durata della batteria e consumava dati. Sono più di due milioni gli utenti che hanno scaricate queste App. Ancora una volta sono ricercatori esterni che scovano le app malevole e le segnalano a Google che non sembra essere interessata a ciò che è presente sul suo Store. Ancora una pessima figura per Google che in questi giorni ne sta ...

Google Play Store interrompe il supporto ad Android 4 Ice Cream Sandwich : Google ha annunciato la fine del supporto ad Android 4.x Ice Sandwich da parte del Play Store, a causa della scarsa diffusione del sistema. L'articolo Google Play Store interrompe il supporto ad Android 4 Ice Cream Sandwich proviene da TuttoAndroid.

Google rimuove dal Play Store 22 applicazioni che generavano falsi clic sui banner : Google rimuove altre 22 applicazione dal Play Store perché generavano falsi click sugli annunci pubblicitari al loro interno. L'articolo Google rimuove dal Play Store 22 applicazioni che generavano falsi clic sui banner proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant scommette sulle notizie audio : playlist personalizzate di news già in fase di test : Google Assistant si prepara a dare il benvenuto alle notizie vocali giornalistiche. La casa di Mountain View ha iniziato a provare un nuovo sistema che dovrebbe garantire lo sviluppo di un settore attualmente presente soltanto in modo embrionale sul proprio assistente vocale. Sono già aperte le iscrizioni per partecipare e avviati i primi test. L'articolo Google Assistant scommette sulle notizie audio: playlist personalizzate di news già in ...

Un indicatore di memoria è in roll out nella sezione “Le mie app” di Google Play Store : Un utente ha individuato una comoda barra di archiviazione nella sezione "Le mie app" dell'app Play Store sui suoi dispositivi e un indicatore di archiviazione che mostra quale percentuale di memoria è stata utilizzata e quanti GB sono gratuiti nella scheda "Installato" in "Le mie app". Toccandolo l'utente viene indirizzato a un elenco delle applicazioni che può disinstallare, a partire da quelle poco o per nulla utilizzate suggerite dal Play ...