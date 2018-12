Ecotassa - Elettriche e ibride raddoppieranno i volumi

Ecotassa - arriva la stangata per Suv e auto extralusso : incentivi per le vetture ibride o elettriche : In una fase in cui l'economia appare in progressivo rallentamento, ciò che servirebbe è un concreto supporto del governo alle nostre aziende, alle nostre imprese più rappresentative'.

Manovra - la Lega : via Ecotassa e anche incentivi per auto elettriche : In attesa dell’esito della trattativa a Bruxelles, Lega e M5S ai ferri corti sulle misure per ridurre il deficit. Giorgetti: reddito cittadinanza rischia di alimentare il lavoro nero, se non si realizza contratto si torni al voto. Di Maio: contratto l’ho firmato con Salvini, andiamo avanti...

Ecotassa - Uecoop : “Boom di auto elettriche - +34 - 8% nel 2018” : Crescita record del 34,8% per le auto ibride elettriche in Italia con un aumento di oltre 22mila veicoli toccando gli 85.961 veicoli venduti nei primi 11 mesi del 2018 contro i 63.787 dello stesso periodo dell’anno scorso. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop sui dati delle immatricolazioni in Italia in relazione alla discussione sulla Ecotassa per auto non elettriche all’interno della manovra di ...