Se viaggi senza bagaglio la compagnia ti fa lo sconto

Essere turista della propria città in cinque mosse : le cose da fare per divertirsi senza viaggiare : Per rilassarsi e divertirsi non bisogna necessariamente fare le valigie e partire alla volta di mete lontane. È possibile anche farlo a casa propria, risparmiando tempo e soldi: ecco cinque idee per Essere turista nella città in cui si vive, scoprendo angoli nascosti, apprezzandone le bellezze e facendo esperienze indimenticabili.Continua a leggere

viaggio intorno al mondo senza limiti per due disabili in carrozzina : Viaggio Italia è un progetto di comunicazione per aprire una finestra sul mondo della disabilità, raccontandone le possibilità.

Omar Pedrini : 'Con i Timoria un viaggio - senza vento - pazzesco' : ROMA - Sono passati 25 anni - o, per rendere ancora meglio, un quarto di secolo - da quando uscì un album destinato a cambiare per sempre il movimento rock in Italia. ' viaggio senza vento ' fu un ...

M5S - l’ingombrante presenza di Di Battista (dal Nicaragua) Il viaggio : le immagini : Dopo una lunga vacanza di sei mesi in Sud America, sta per tornare. Ripartirà il 24 dicembre. Per Salvini, un avversario assai temibile sul terreno del populismo. Ma è anche il peggior incubo per Luigi Di Maio. Sa che i militanti lo adorano. Letteralmente

Omar Pedrini - reunion Timoria : «viaggio senza vento negli anni '90» : 'Come ritrovarsi tra genitori divorziati alla festa di laurea del figlio'. Usa un paragone calzante, Omar Pedrini , per descrivere la sensazione che ha accomunato i Timoria , ritrovatisi per ...

Ponte di Ognissanti - app e piattaforme per viaggiare senza stress : È partito il conto alla rovescia Ponte di Ognissanti, quattro giorni – da giovedì a domenica – che rappresentano una ghiotta occasione per staccare la spina dalla quotidianità. Secondo i numeri diffusi da Federalberghi partiranno circa 7 milioni e 304mila italiani, con un lieve incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La stragrande maggioranza trascorrerà la propria vacanza in Italia (88%), solo l’11,7% andrà ...

Nuova Ducati Multistrada 1260 Enduro : viaggi senza limiti su strada o in off road [FOTO] : Le prestazioni della Nuova Ducati Multistrada 1260 Enduro non sono mai impegnative e sono fruibili in massima sicurezza La Multistrada Enduro si evolve grazie al nuovo motore Ducati Testastretta DVT (Desmodromic Variable Timing) da 1262 cm3, aggiornamenti importanti sia nella ciclistica che nell’elettronica e una inedita grafica. Il nuovo motore Ducati Testastretta DVT da 1262 cm3 omologato Euro 4 garantisce una curva di coppia corposa già ...

Ulisse - su Rai 1 Alberto Angela racconta il "viaggio senza ritorno" degli ebrei verso i Lager : per non dimenticare : La memoria è il più potente vaccino contro gli abissi della Storia. È una puntata che abbiamo preparato pensando a voi, che siete più giovani e che in tantissimi ci seguite sui social. Perché spetta proprio a voi, giovani, prendere il testimone di questo capitolo incomprensibile della Storia per consegnarlo, integro, a chi verrà dopo di voi. Affinché la tragedia dell’Olocausto (così come tante altre tragedie della storia) venga ricordata ...

“Ulisse : il piacere della scoperta” – Terza puntata di sabato 13 ottobre 2018 - su Raiuno - con Alberto Angela. viaggio senza ritorno. : Ulisse – Il piacere della scoperta è tornato con una nuova edizione e una nuova rete passando infatti su Raiuno. Alberto Angela, dopo il grande successo con Stanotte a Pompei dove ha superato i 4 milioni di spettatori con oltre il 24% di share, continua nel sabato sera della rete ammiraglia col suo storico programma, […] L'articolo “Ulisse: il piacere della scoperta” – Terza puntata di sabato 13 ottobre 2018, su Raiuno, con Alberto ...

Angel è il nuovo singolo dei Timoria con Francesco Renga per i 25 anni di viaggio senza vento (Video e testo) : Festeggiano 25 anni del disco consacrazione “Viaggio senza vento” ed esce proprio oggi il nuovo singolo dei Timoria intitolato “Angel”. Per il gruppo formato da Omar Pedrini, Francesco Renga, Diego Galeri, Enrico Ghedi e Carlo Alberto Pellegrini, “Viaggio senza vento” fu il quarto album in studio che in quell’occasione permise loro di diventare uno dei gruppi di riferimento per il rock italiano. Per festeggiare questa ricorrenza, oltre al ...