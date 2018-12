Reporter senza frontiere | 80 giornalisti uccisi nel 2018 | “In aumento dopo 3 anni di

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 dicembre 2018) Ottanta, 348 incarcerati e 60 tenuti in ostaggio. Sono i dati preoccupanti del nuovo rapporto di, pubblicati oggi. I numeri,tredi calo, sono in. Nel 2017, infatti, erano stati 65 i professionisti ammazzati per il loro lavoro. Settecento quelli morti in 10. Il bilancio globale non include i 10 decessi che secondo Rsf sono ancora sotto indagine. “C’è una violenza inedita contro i”, ha sottolineato nel documento l’Ong con sede a Parigi.“L’odio per iche è espresso, e talvolta apertamente proclamato, da politiciscrupoli, leader religiosi e uomini d’affari – ha commentato il segretario generale dell’associazione Cristophe Deloire – si è riflesso in questo preoccupantedella violenza contro la categoria”. La ...