Lo sviluppo delle startup green in Italia e nel mondo Uno scenario

Cause e meccanismi di sviluppo delle Sindromi Atassiche Ereditarie : Le Cause delle Sindromi Atassiche Ereditarie sono alterazioni del DNA dei geni. Come conseguenza di tali alterazioni, risulta modificata la proteina la cui sintesi è programmata dal gene. La proteina modificata provoca, a sua volta, una progressiva alterazione delle funzioni di diverse parti del sistema nervoso. Il cervelletto, che ha un ruolo fondamentale nella coordinazione dei movimenti, è fra le strutture più interessate, insieme al tronco ...

Incontro tra Xi Jinping e Marcelo Rebelo de Sousa - nuova pagina di sviluppo delle relazioni sino-portoghesi : In questo quadro, Lisbona desidera intensificare la comunicazione e la cooperazione con Beijing nei settori dell'economia, del commercio, della finanza e delle scienze umane, e accoglie con favore la ...

“sviluppo con le grandi opere”. A Torino il manifesto delle imprese : Da ieri pomeriggio sul tavolo del governo c’è un agenda alternativa per il Paese. È declinata in un documento sottoscritto da undici associazioni del mondo produttivo, una sorta di nazionale del Pil unita, forse per la prima volta, nel nome della crescita. «Siamo un partito? Non lo so», riflette Giorgio Merletti, presidente di Confartigianato. «Di ...

A Campo Tizzoro si accende il progetto Mo.To.R.E. - un centro di ricerca e sviluppo delle energie rinnovabili : Sono intervenuti l'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni, che ha ribadito l'importanza dell'economia circolare, il presidente di Cia Toscana centro Sandro Orlandini, la presidente di Cna ...

OnePlus interrompe il programma di seeding : rallentamenti nello sviluppo delle ROM? : OnePlus interrompe il programma di seeding dei suoi dispositivi ai maggiori sviluppatori di custom rom e kernel. Questo potrebbe comportare un rallentamento nello sviluppo di questi ultimi. L'articolo OnePlus interrompe il programma di seeding: rallentamenti nello sviluppo delle ROM? proviene da TuttoAndroid.

Fondo regionale per lo sviluppo e la competitività dell'artigianato calabrese : a breve l'apertura dello sportello per l'inoltro delle ... : Finalmente una misura dedicata al mondo dell'artigianato e alle imprese che lo animano e lo arricchiscono con il proprio impegno e la propria storia." Il plafond disponibile è di 5.6 milioni di euro. ...

Sant'Anna Pisa-IIT presentano progetto per lo sviluppo sostenibile delle tecnologie robotiche del futuro : Scienza, tecnologia e societa' dovranno co-evolvere in modo nuovo, continua la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Gli obiettivi del progetto ruotano attorno a 3 pilastri principali: 1, l'...

MCH Group : Baselworld frena lo sviluppo delle fiere regionali d'arte : MCH Group proprietario del marchio Art Basel fa un passo indietro e abbandona i progetti ambiziosi di acquisire le fiere d'arte regionali di tutto il mondo annunciata nel marzo 2016, ma continuerà con l'iniziativa Art Basel Cities , al momento solo Buenos Aires,, anche se ad oggi non sono state annunciate altre iniziative. L'imperativo per i ...

Hong Kong : l'Accademia cinese delle Scienze stabilirà un'istituzione per lo sviluppo delle ricerche : Per l'occasione, Bai Chunli ha rilevato che la stipulazione del memorandum rappresenta una misura concreta adottata dalle due parti per mettere in pratica la politica nazionale sulla promozione della ...

Li Keqiang incontra il direttore del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo : ... che negli ultimi 40 anni la collaborazione tra le due parti in diversi settori ha ottenuto grandi successi e ha contribuito all'edificazione dell'economia e allo sviluppo sociale della Cina. In ...

La FAO e la Nuova Banca di sviluppo pianificano l’unione delle forze a sostegno del raggiungimento dell’Agenda 2030 : In un accordo – primo del suo genere – l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) e la Nuova Banca di Sviluppo (New Development Bank – NDB) sono pronte ad unire le forze per aiutare i paesi a raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), con particolare attenzione alla tutela delle risorse idriche e del suolo. Il Presidente della NDB K.V. Kamath e il Direttore ...