La OxygenOS Open Beta 9 per OnePlus 6 introduce le patch di dicembre e altre novità

OnePlus 6 riceve la OxygenOS Open Beta 8 con parecchie migliorie all’esperienza : Se qualche ora fa vi davamo notizia della OxygenOS 9.0.7 per OnePlus 6T, adesso è il momento di annunciarvi il rilascio della Open Beta 8 per OnePlus 6 L'articolo OnePlus 6 riceve la OxygenOS Open Beta 8 con parecchie migliorie all’esperienza proviene da TuttoAndroid.

Video più “vivi” e SIM virtuale : arrivano due nuove funzioni per OnePlus 6 a bordo della OxygenOS Open Beta 7 : OnePlus ha rilasciato la OxygenOS Open Beta 7 per coloro che possiedono il flagship della prima parte dell'anno L'articolo Video più “vivi” e SIM virtuale: arrivano due nuove funzioni per OnePlus 6 a bordo della OxygenOS Open Beta 7 proviene da TuttoAndroid.

Le patch di novembre (e non solo) arrivano anche su OnePlus 6 con la OxygenOS Open Beta 6 : La OxygenOS Open Beta 6 apporta diverse modifiche all'esperienza d'uso del primo flagship del 2018, introducendo peraltro le patch di sicurezza di novembre L'articolo Le patch di novembre (e non solo) arrivano anche su OnePlus 6 con la OxygenOS Open Beta 6 proviene da TuttoAndroid.

Arrivano le patch di ottobre su OnePlus 5 e 5T con le OxygenOS Open Beta 21 e 19 : Le OxygenOS Open Beta 21 e 19 per OnePlus 5 e 5T non aggiungono molto altro alle patch di sicurezza di ottobre, per cui l'OTA pesa appena 79 MB L'articolo Arrivano le patch di ottobre su OnePlus 5 e 5T con le OxygenOS Open Beta 21 e 19 proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6 riceve la OxygenOS Open Beta 5 con le patch di ottobre : Periodo di magra per coloro che attendono nuove chicche software per il loro OnePlus 6: la OxygenOS Open Beta 5 porta le patch di ottobre e poco altro L'articolo OnePlus 6 riceve la OxygenOS Open Beta 5 con le patch di ottobre proviene da TuttoAndroid.