Giuseppe Mancini | coordinatore dei periti di Aspi | Il cedimento degli stralli non è

(Di martedì 18 dicembre 2018) "In attesa del completamento delle prove, vorrei sottolineare che quanto finora emerso dalle analisi di Zurigo sembrerebbe confermare che ilnon sia la causa primaria del crollo del Ponte, come ho dichiarato più volte". Lo dichiara in una nota ildeidi Autostrade per l'Italia,, in relazione "alle diverse interpretazioni pubblicate dalla stampa sui primi esiti delle analisi effettuate, e non ancora completate", dal laboratorio Empa di Zurigo su reperti del ponte Morandi."È stato scritto - afferma, che èdeidie professore ordinario di Tecnica delle costruzioni presso il Politecnico di Torino - che dalle analisi di Zurigo emergerebbe una corrosione media del 50% dei fili che formavano glie di guaine metalliche mancanti in molti punti dei cavi. Basandomi su alcuni ...