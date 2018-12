Genoa | Criscito | ' Gasperini come un padre | sono felice di rivederlo Su Prandelli'

Criscito - stanno penalizzando il Genoa : ANSA, - GENOVA, 18 DIC - "C'è stato un errore da parte dell'arbitro, tutti hanno visto che il rigore era chiaro. Peccato perché con la Spal sono andato fuori io dopo dieci minuti e non era espulsione, ...

Genoa-Spal - Prandelli : 'Gara in salita - espulsione Criscito esagerata. C'è molto da lavorare' : Comincia con un pareggio la nuova avventura di Cesare Prandelli sulla panchina del Genoa. In 10 uomini dalle prime battute del match, espulso Criscito al minuto 11,, i rossoblu sono riusciti a ...

Espulso Criscito - il difensore lascia il Genoa in 10 : Espulso Criscito – Si sta giocando la gara della 18 valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A, in campo Genoa e Spal in una partita molto importante valida per la salvezza, in campo Genoa e Spal, esordio in panchina per l’allenatore Cesare Prandelli dopo l’esonero di Juric. Espulso dopo appena 11 minuti il difensore Criscito, gamba alta nei confronti di Schiattarella e rosso diretto da parte dell’arbitro, ...

Genoa - Criscito : 'Tante offerte in estate - ma nessun dubbio. Zenit esperienza splendida. Su Spalletti e Quagliarella...' : Il capitano del Genoa , Domenico Criscito , si è raccontato ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport con una lunga intervista in cui ha parlato del club rossoblù, dell'esperienza allo Zenit e non solo. SULLA PROMESSA - 'Nel 2011 promisi a Preziosi che sarei tornato. Capitano Futuro? Quello era ...

Genoa-Samp - Criscito e Quagliarella inaugurano la Junior Tim Cup e si sfidano a biliardino : Sosta per le Nazionali in archivio, la Serie A ritorna con... il derby della Lanterna. Due settimane d'attesa per la sfida che coinvolge una città, Genoa e Sampdoria pronte a sfidarsi a Marassi per ...

Serie A Genoa - Criscito : «Che emozione affrontare il Napoli» : GENOVA - "Il Napoli è una grande squadra, negli ultimi anni sta facendo partite straordinarie, con un gioco bellissimo - esordisce a Sky Sport Domenico Criscito - Speriamo di fermarlo, ci proviamo, vogliamo fare punti davanti al nostro pubblico" . Contro gli azzurri per il capitano del Genoa è sempre un appuntamento speciale: "Per me ...

Genoa - stop di un turno per Criscito : ROMA - Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato per una giornata il rossoblù Domenico Criscito , che ieri sera era stato ammonito durante il recupero della prima ...

Giudice - un turno al Genoano Criscito : ANSA, - ROMA, 1 NOV - Il Giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato per una giornata il rossoblù Domenico Criscito, che ieri sera era stato ammonito durante il ...

Mimmo Criscito - video scherzo Iene/ Il difensore del Genoa torna in Italia... con l'amante russo della moglie! : Mimmo Criscito, video scherzo Iene. Il difensore del Genoa torna in Italia... con l'amante russo della moglie arrivato in uno scatolone da San Pietroburgo. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 12:12:00 GMT)

Genoa - Criscito : 'Tristi per Ballardini - speriamo di fare bene con Juric. Piatek...' : Prima della sfida con la Juventus, il difensore del Genoa Domenico Criscito ha parlato a Sky Sport : 'Juric è carico, siamo tristi per Ballardini: speriamo di fare bene con Juric. Difesa? Lo schieramento a tre serve per evitare gol, speriamo di fare una buona partita oggi. Piatek? Un grande ...

Juventus-Genoa - parla l’ex Criscito : “Servirà un miracolo” : Juventus-Genoa – Sabato prossimo, dopo 7 anni di esperienza in Russia, l’ex Zenit e attuale capitano del Genoa Domenico Criscito tornerà ad affrontare la sua vecchia Juventus. Appena sei mesi in bianconero, ormai 10 anni fa, per l’esterno campano: era la prima Juventus di Ranieri, era la Juventus appena tornata in Serie A, era un’era […] L'articolo Juventus-Genoa, parla l’ex Criscito: “Servirà un ...

Genoa - Mimmo Criscito lancia la sfida a CR7 e “racconta” le qualità di Piatek e Favilli : Mimmo Criscito è tornato al Genoa dopo l’esperienza russa, il capitano punta a far bene nella difficile gara contro la Juventus di CR7 Il capitano del Genoa, Mimmo Criscito, è tornato in Italia dopo una lunga militanza allo Zenit. Il calciatore del Grifone affronterà nel weekend Cristiano Ronaldo per la prima volta in carriera. Di questo e di tanto altro ha parlato al Corriere di Torino: “La mia prima contro CR7? È vero, non ci ...

Juve-Genoa - la prima di Criscito allo Stadium contro il suo passato. Totti - Chiellini e quel 2-2 dell'Olimpico : Sabato 20 ottobre sarà la sua prima volta all'Allianz Stadium e chissà che Domenico Criscito non ripensi a quello che poteva essere e non è stato. Il difensore del Genoa e della Nazionale tornerà a ...

Genoa - Criscito non ci sta : ecco cosa ha dichiarato dopo la vicenda del messaggio vocale : Nella giornata di ieri è uscita la notizie di un messaggio Whatsapp a firma di Domenico Criscito, capitano del Genoa, in cui venivano raccontate le motivazioni fornite dal presidente Preziosi in merito all’esonero di Ballardini. Le prime ipotesi lasciavano intendere che l’audio fosse rivolto ai compagni e che uno di questi avesse tradito il suo capitano, mettendo in evidenza la poca coesione dello spogliatoio rossoblu. Sulle ...