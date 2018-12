Compiti per casa, Bussetti: clamoroso dietro front, ultime notizie 18/12

scuolainforma

(Di martedì 18 dicembre 2018) Una clamorosa smentita da parte del Ministro della Pubblica Istruzione Marcoa proposito deida assegnare agli alunni durante le vacanze. Evidentemente, dopo la levata di scudi del mondo della scuola, con in testa gli insegnanti, contro le dichiarazioni nei giorni scorsi del primo inquilino del dicastero di Viale Trastevere, lo stessosmentisce se stesso e quelle dichiarazioni:: “mai detto di non dare, ma solo di riflettere sulla quantità“ Secondo il ministro leghista, gli insegnanti dunque dovrebbero riflettere sulla qualità del loro insegnamento e sulla quantità dida assegnare ai loro alunni per le vacanze in procinto di iniziare. Queste precisazioni giungono improvvisamente durante la sua presenza in qualità di ospite illustre alla trasmissione radiofonica su Rario1 “Zapping”. Ecco cosa precisa il ministro ...