: #Terrorismo Viminale: 'Attenzione alta dopo Strasburgo'. Aumento vigilanza stazioni-aeroporti, monitorati siti sens… - Agenzia_Ansa : #Terrorismo Viminale: 'Attenzione alta dopo Strasburgo'. Aumento vigilanza stazioni-aeroporti, monitorati siti sens… - TelevideoRai101 : Viminale:dopo Strasburgo più attenzione - RadioLondra_ : Dopo Strasburgo l’attenzione degli apparati di sicurezza “rimane alta”. Il Viminale: nel periodo natalizio trentami… -

L'degli apparati di sicurezza italiani "resta alta". Previsto l'incremento dei servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti. Monitorati anche altri luoghi sensibili come monumenti e edifici di culto. E' quanto emerso nella riunione del Comitato nazionale per l'ordine e sicurezza pubblica, svoltasi alla presenza del ministro Salvini, del sottosegretario Molteni, vertici di forze dell'ordine e 007,con all'odg, misure di sicurezza per le festività natalizie.(Di lunedì 17 dicembre 2018)