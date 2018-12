Bella Ciao tra i cori natalizi in chiesa | polemiche a Bologna 

Bologna - concerto di Natale in chiesa - il coro intona 'Bella Ciao' : piovono critiche : In una chiesa di Bologna, dopo il coro natalizio dei bambini, viene intonata la canzone storica dei partigiani "Bella Ciao" da un gruppo di cantanti adulti. Una canzone che intonata per strada o in un circolo politico di un partito di sinistra non farebbe scandalo, ma in una chiesa durante il concerto natalizio senz'altro sì. In effetti, quanto successo nella parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù di Bologna ha lasciato in molti senza ...

'Bella Ciao' - il liceo Umberto si spacca sul canto partigiano : 'Bella Ciao', che ha ricomposto l'Italia, sta dividendo Chiaia. Dopo il flash mob del collettivo Kaos sulla soglia della scuola 'De Amicis' per rispondere alla protesta social del dirigente della Lega,...

'Bella ciao' alle elementari - l'assessore : non cediamo i nostri valori davanti all'ignoranza : Botta e risposta a distanza su "Bella Ciao". E' infatti arrivata la replica dell'amministrazione comunale di Napoli al genitore indignato per aver sentito sua figlia cantare "Bella Ciao". Il brano era ...

Napoli - papà leghista si riBella per ‘Bella Ciao’ a elementari : “partigiani vigliacchi”. Comune : “Orgogliosi della scuola” : “Non è ammissibile cedere la nostra storia e i nostri valori all’altare dell’ignoranza grossolana e arrogante”. Annamaria Palmieri, assessora alla scuola del Comune di Napoli, interviene duramente sulla polemica scatenata mercoledì da un genitore – l’esponente della Lega campana Paolo Santanelli – perché nella scuola della figlia, la ‘De Amicis’ nel quartiere Chiaia, ai bambini hanno insegnato ...

Un neurologo leghista non ha preso bene il fatto che la figlia cantasse 'Bella ciao' a scuola : “Avendo sorpreso mia figlia a canticchiare “Bella ciao” ho appreso da lei con mia somma meraviglia che questa canzone farà parte della recita di Natale della scuola elementare De Amicis che quest’anno verterà sulla Costituzione italiana e non sul Natale. Non vorrei allora che questa decisione altro non sia che una scelta ad hoc fatta per non turbare la sensibilità delle famiglie di religione ...

Canta 'Bella ciao' alle elementari di Napoli - papà leghista si riBella : "Canzone di vigliacchi" : La sua intenzione era "solo di proteggere i bambini" da quello che egli stesso ha definito "un indottrinamento politico". Prova a spiegare la propria posizione Paolo Santanelli, il papà di una piccola alunna della scuola elementare De Amicis di Napoli che, da lui 'sorpresa' a canticchiare Bella Ciao, ha criticato sui social la scelta di introdurre la canzone partigiana all'interno di una recita scolastica di Natale con conseguenti ...

Napoli : 'Bella ciao' tra le canzoni di Natale alle elementari - è bufera tra i genitori : Una recita natalizia considerata 'sui generis' sta creando a Napoli un vero e proprio polverone. Alla suola elementare Edmondo De Amicis di Chiaia, popoloso quartiere partenopeo, è stata inserita 'Bella ciao' tra le canzoni della recita natalizia che gli alunni offriranno, come da tradizione, a genitori e familiari. La celeberrima canzone, divenuta inno delle lotte partigiane della seconda guerra mondiale, sarebbe stata inclusa tra i canti della ...

Cantano "Bella Ciao" al comizio di Salvini : identificate due avvocatesse : Due donne sarde sono state fermate e identificate per aver intonato la canzone partigiana ' Bella Ciao ' durante un comizio del ministro dell'Interno Matteo Salvini nella località sarda di Tortolì, in ...

Due avvocate sarde identificate e fermate perché cantavano "Bella Ciao" ad un comizio di Salvini : identificate da agenti in borghese perché cantavano "Bella Ciao" in occasione del comizio del ministero dell'Interno Matteo Salvini a Tortolì, in Ogliastra, in occasione del suo tour in sardegna. Lo denuncia l'Anpi sardegna che "nell'esprimere piena solidarietà e vicinanza alle avvocate Marcella Lepori e Katia Cerulli, manifesta sdegno e viva riprovazione per il grave fatto accaduto"."A debita distanza dal comizio, le due ...

Giulio Wilson in radio con “Mia Bella Ciao” - singolo che anticipa il suo primo album : ALL MUSIC NEWS Giulio Wilson in radio con “Mia Bella Ciao”, singolo che anticipa il suo primo album Giulio Wilson, vincitore assoluto del BMA 2017, vincitore del premio speciale “Mei” miglior cantautore 2017, vincitore assoluto del Premio Bruno Lauzi 2018, lancia come cantautore il suo primo singolo, “Mia Bella Ciao”, in radio da venerdì 26 ottobre. Il singolo è stato presentato in anteprima il 29 settembre al BMA 2018 dove Wilson è stato ...