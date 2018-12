Atalanta-Lazio | Inzaghi commenta così il rigore annullato ad Acerbi

calcioweb.eu

: Finisce a Bergamo! L'Atalanta vince e si avvicina alla Lazio in classifica! Atalanta 1?? - 0?? Lazio… - SerieA : Finisce a Bergamo! L'Atalanta vince e si avvicina alla Lazio in classifica! Atalanta 1?? - 0?? Lazio… - SerieA : Vantaggio Atalanta! Subito a segno Duvan Zapata! Atalanta 1?? - 0?? Lazio #AtalantaLazio #SerieATIM - SerieA : L’Atalanta vorrà bissare, in casa, il successo dell’ultima giornata. La Lazio cercherà la vittoria dopo il filotto… -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Altra sconfitta per lain campionato contro l'dopo quella in Europa League, ecco le dichiarazioni di Simonea Sky Sport: "Obiettivamente questa sera perdiamo l'unica partita che non avremmo meritato di perdere, il nostro portiere non ha fatto una parata. Il gol didal Var nel recupero? Sono due anni e mezzo che la Var va avanti in questo modo, avevo fatto una grande esultanza perché non vedevo motivi per cui potessero annullarlo, invece dopo 5 minuti hanno tracciato questa linea e lo hanno. Non abbiamoraggiunto un pareggio che avrebbe cambiato poco la classifica, ma che avrebbe evitato una sconfitta che i ragazzi non meritavano".