Walter Nudo ricorda la brutta esperienza | “Mi avevano detto che sarei rimasto zoppo”

Walter Nudo ricorda l’incidente in moto : “Mi avevano detto che sarei rimasto zoppo” : Il vincitore del GF Vip ha raccontato la terribile esperienza vissuta a seguito di un grave incidente stradale avvenuto in...

Walter Nudo sorprende : importanti ringraziamenti nel cuore della notte : Walter Nudo dopo Gf Vip 2018: arrivano dei ringraziamenti speciali nella notte Walter Nudo non riesce ancora a convincersi di aver vinto il Grande Fratello Vip. Gli sembra un sogno. Ogni volta che glielo ricordano, lui fa ringraziamenti a profusione. Dopo aver trionfato all’Isola dei Famosi, non avrebbe mai pensato che il pubblico votante avrebbe […] L'articolo Walter Nudo sorprende: importanti ringraziamenti nel cuore della notte ...

Walter NUDO/ 'Con i miei figli Elvis e Martin ho fatto tanti errori' - Verissimo - : WALTER NUDO ospite di Silvia Toffanin a Verissimo: la vittoria al Grande Fratello Vip e la nuova vita dopo l'uscita dal reality.

Walter Nudo : dalla depressione all'amore per la sua Cèline : , …, Gli dicevo Sai quanto è distante papà? Una telefonata, ovunque sarò nel mondo, una telefonata ". Walter Nudo ha raccontato di aver persino rinunciato ad un'importante proposta di lavoro per la ...

Grande Fratello Vip - Walter Nudo rivede la sorpresa dei figli e piange a Verissimo : Questo pomeriggio su Canale 5 è andata in onda una puntata speciale della trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, dedicata interamente ai protagonisti del Grande Fratello Vip 2018. Una vera e propria reunion con la presenza in studio di tutti i finalisti di questa terza edizione del reality show Mediaset condotto da Ilary Blasi. Tra questi il vincitore Walter Nudo che si è portato a casa il premio finale di 100 mila euro, di cui ...

Verissimo - Walter Nudo in lacrime dopo la vittoria al GFVip : «Amo Cèline - ma è una situazione molto delicata» : In lacrime Walter Nudo è ospite oggi nella puntata di Verissimo dopo la vittoria al Grande Fratello Vip . 'Mi piace pensare che non sono io ad aver vinto, ma che hanno trionfato l'amore, la pace e la ...

Walter Nudo/ "Tante cose sono cambiate dalla vittoria all'Isola dei Famosi. Non smetto di sognare" - Verissimo - : Walter Nudo ospite di Silvia Toffanin a Verissimo: la vittoria al Grande Fratello Vip e la nuova vita dopo l'uscita dal reality.

Walter Nudo in lacrime a Verissimo dopo il Grande Fratello Vip : Grande Fratello Vip: Walter Nudo piange a Verissimo Momento di commozione a Verissimo per Walter Nudo. Il vincitore del Grande Fratello Vip non è riuscito a trattenere le lacrime mentre rivedeva la sorpresa dei figli Martin e Elvis. Quella che i due ballerini hanno fatto all’italo-canadese durante la finale del reality show. “I figli so’ […] L'articolo Walter Nudo in lacrime a Verissimo dopo il Grande Fratello Vip ...

Walter Nudo si confessa : "Ero caduto nella depressione" : Walter Nudo si confessa e lo fa ai microfoni di Verissimo . Fresco vincitore del Grande Fratello Vip rivela il suo lato privato e la sua lotta contro la depressione in questi ultimi anni: 'È successo ...

Walter Nudo - il racconto dello spaventoso incidente stradale a Verissimo : Tra gli ospiti di Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo di sabato 15 dicembre 2018 ci sarà ovviamente anche Walter Nudo, il vincitore del GF Vip, oltre agli altri finalisti. Ovvero Andrea Mainardi, Silvia Provvedi, Francesco Monte, Benedetta Mazza, Stefano Sala e Giulia Salemi. L’ex modello è uscito trionfante dalla Casa di Cinecittà e alla Toffanin ha concesso un’intervista in cui si racconta a 360 gradi. Come si ricorderà, anni fa Walter ...

Walter Nudo : “Sono rimasto coinvolto in grave incidente. I medici hanno detto che sarei rimasto zoppo” : Walter Nudo si racconta a Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo in onda oggi 15 dicembre e lo fa rivelando anche un brutto episodio del suo passato: il vincitore del GFVip è stato infatti coinvolto in un incidente automobilistico quando si trovava negli Stati Uniti. Mentre era al volante della sua auto su una autostrada di Los Angeles, un’altra macchina gli ha tagliato la strada: “Mi sono spezzato la tibia, il perone e parte ...

Walter Nudo racconta la depressione : "Stavo a casa e passavo le mie giornate sul letto e sul divano" : "Stavo a casa e passavo le mie giornate sul letto e sul divano". A raccontare l'incubo della depressione è Walter Nudo, fresco vincitore del Grande Fratello Vip. E lo fa a "Verissimo" intervistato da Silvia Toffanin.È successo prima dell'Isola dei Famosi, nel 2002. Era un momento in cui non stavo lavorando e avevo perso molti soldi per colpa di investimenti sbagliati. Stavo a casa e passavo le mie giornate sul letto e sul ...

Verissimo - il tragico incidente di Walter Nudo : 'I medici erano sicuri che morissi' : Un'intervista a cuore aperto quella di Walter Nudo a Verissimo , in onda oggi, sabato 15 dicembre. Il vincitore della terza edizione del Grande Fratello Vip si è raccontato a tutto tondo rivelando, ...

Ospite a Verissimo - Walter Nudo - parla del rapporto con sua moglie e con i suoi figli. Leggi le sue parole : Dopo aver vinto il Grande Fratello Vip 3, Walter Nudo, Ospite a Verissimo, si racconta e torna a parlare del rapporto con sua moglie e con i suoi figli Sono passati alcuni giorni da... L'articolo Ospite a Verissimo, Walter Nudo, parla del rapporto con sua moglie e con i suoi figli. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.