Unicef | ogni pigotta acquistata è un sorriso in più

Infanzia - Unicef e OMS : ogni anno nel mondo 30 milioni di bimbi nascono prematuri : Un nuovo report della coalizione globale di organizzazioni che supportano l’Every Newborn Action Plan, che include l’ Unicef e l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha rilevato che ogni anno circa 30 milioni di bambini nascono prematuri , troppo piccoli o si ammalano e h anno bisogno di cure specialistiche per sopravvivere. Secondo il rapporto, senza cure specialistiche molti neonati a rischio non sopravviver anno al primo mese di ...

Yemen : Unicef - un bambino muore ogni 10 minuti per la guerra : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve