Salvati due border collie da un dirupo sopra Erto

Calabria : Salvati due escursionisti reggini che si erano persi in Aspromonte : Intorno alle 13:45 i Carabinieri della Stazione di Bianco hanno allertato la Stazione Aspromonte del Soccorso Alpino Calabria per una chiamata da parte di due escursionisti reggini che, partendo da Serro Cerasia e dovendo raggiungere il rifugio Canovai, avevano smarrito il sentiero nei pressi a quasi duemila metri di quota in Aspromonte. Raggiunti telefonicamente dal Capostazione per accertarsi delle condizioni di salute di entrambi, veniva poi ...

Maltempo Venezia : Salvati dalla salsedine i due arazzi di Mirò : salvati dalla salsedine i due arazzi da un milione di euro firmati dal grande artista Joan Mirò che nella notte fra lunedì e martedì si erano inzuppati per l’eccezionale acqua alta a Venezia. ”Abbiamo ricevuto rassicurazioni che questa notte i due arazzi arriveranno da Asti – spiega l’Ad di Venice Exhibition srl, Mauro Rigoni – e li posizioneremo nella sala a loro dedicata appena in tempo per l’opening della ...

Maltempo : Venezia - Salvati dalla salsedine i due arazzi di Mirò inzuppati da acqua alta (2) : (AdnKronos) - “I due preziosi arazzi - hanno rassicurato dall'arazzeria Scassa di Asti - sono stati osservati speciali da parte dei nostri arazzieri giorno e notte tra martedì e mercoledì. In particolare sono stati immersi in una vasca riempita con dell'acqua purificata dal calcare. All'interno sono

Calabria - migranti in mare in balìa di onde di due metri Salvati dalla Guardia costiera : Gli scafisti si sono messi in salvo e hanno lasciato il loro carico umano nella barca in balìa di onde altre due metri e del fortissimo vento di scirocco. E' il sospetto degli uomini della Guardia ...

Due dispersi in mare : Salvati dalla Guardia Costiera [VIDEO] : Sono iniziate ieri, 25 ottobre 2018, le ricerche dei due uomini dispersi a bordo di un’imbarcazione in legno di 14 metri partita il giorno 24 da Porto Ercole, in provincia di Grosseto, e diretta a La Maddalena. I familiari delle due persone a bordo, allarmati dall’assenza di notizie, hanno contattato la Sala operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Olbia che ha immediatamente disposto l’uscita in mare della motovedetta CP870 ...

Belluno - vasto incendio nell’Agordino : in azione canadair. Salvati due escursionisti bloccati in quota : Un gigantesco incendio con un fronte di quasi un chilometro è divampato nell’Agordino, in località Pale di San Lucano, mettendo in allarme le popolazioni locali che hanno visto le fiamme e il fumo lambire le loro abitazioni. Non sono state ancora accertate le cause dell’incendio ma pare che un albero sia caduto su un palo dell’alta tensione, generando le fiamme che i forti venti di Föhn hanno aiutato a propagarsi. Salvi due escursionisti che si ...

Incendio nell'Agordino - Salvati i due escursionisti bloccati in quota - : Un elicottero del soccorso alpino ha raggiunto il canalone dove i due hanno passato la notte. Intanto le fiamme si sono propagate, anche se il vento è calato. Il miglioramento delle condizioni ...

Incendio nel Bellunese - abitanti di Taibon Agordino chiusi in casa - Salvati i due escursionisti rimasti bloccati : I due, di 29 e 34 anni, stanno bene anche se provati da una notte trascorsa in un canalone innevato. In un primo tempo l'obiettivo dei soccorritori era quello di raggiungere un punto a monte del ...

Belluno - Salvati i due escursionisti bloccati in montagna dall'incendio : I due giovani erano stati sorpresi a 1650 metri di quota dalle fiamme che avevano avvolto il bosco tra Taibon e Cencenighe, nell'Agordino. Stanno bene, anche se provati dopo la notte passata in un canalone innevato