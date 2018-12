Rugby – Arca Gualerzi Parma ko contro Civitavecchia | i padroni di casa metto in

Rugby – Cus Siena supera l’Arca Gualerzi Amatori : ospiti ko dopo 3 successi consecutivi : Cus Siena batte Arca Gualerzi Amatori nella sfida dell’ottava giornata di campionato: si interrompe la striscia di successi che vedeva gli ospiti vincitori nelle ultime 3 gare Passo falso per l’Arca Gualerzi Amatori che nell’ottava giornata di campionato subisce la sconfitta sul campo del Cus Siena interrompendo così la striscia di 3 vittorie consecutive. 14 a 3 il risultato finale con Siena che segna una meta per tempo approfittando ...

Rugby - Continental Shield 2018-2019 : Petrarca vittorioso - Fiamme Oro beffate in casa : Siamo al giro di boa della Continental Shield: la terza competizione europea della palla ovale ha visto oggi un successo ed una sconfitta per le due compagini italiane impegnate. Le Fiamme Oro perdono in casa contro il Locomotive Tbilisi e dicono addio alla qualificazione, mentre il Petrarca asfalta i Belgium Barbarians e prenota un posto al turno successivo. Nella Pool A sconfitta interna per le Fiamme Oro, battuta dai georgiani del Locomotive ...

Rugby – L’arca Gualerzi Amatori firma il tris : Modena ko - per i padroni di casa è il 3° successo consecutivo : L’Arca Gualerzi Amatori firma il 3° successo consecutivo: alla Cittadella del Rugby i padroni di casa superano Modena per 33-3 Terza vittoria consecutiva per L’arca Gualerzi Amatori nel campionato di Serie B che davanti al proprio pubblico conquista il bonus offensivo consolidando la quinta posizione in classifica ad un punto dal Livorno quarto. Partita dominata dall’inizio alla fine quella odierna alla Cittadella del Rugby con ...

Rugby - Top12 2018-2019 : nella nona giornata il big match va al ValoRugby. Espugnato il campo del Petrarca : Il Top12 di Rugby è arrivato alla nona giornata girone d’andata: oggi si sono disputati in contemporanea tutti gli incontri, tra i quali spiccava lo scontro al vertice tra Petrarca Padova e ValoRugby Emilia, con gli ospiti che hanno imposto il primo stop stagionale ai campioni d’Italia, vincendo per 18-20. Ne approfittano il Calvisano, che passa 23-32 sul campo del Mogliano, ed il Rovigo, che vince in casa del Viadana per 9-28, ...

Rugby – TOP12 - la preview della 9ª giornata : Argos Petrarca punta a consolidare la propria leadership contro ValoRugby Emilia : Tutto pronto per la 9ª giornata di TOP12: ecco la preview del prossimo turno di campionato Torna in campo il TOP12 con la nona giornata di campionato che vedrà tutte le squadre scendere in campo domani alle 15 con i sei match di giornata che saranno trasmesse in diretta sul canale Youtube e sull’App ufficiale della Federazione Italiana Rugby con la partita tra Verona e Valsugana che sarà visibile anche sulla pagina Facebook ufficiale ...

Rugby – Successo in trasferta per l’Arca Gualerzi Amatori : Rieti ko - espugnato il ‘Fulvio Iacoboni’ : Secondo Successo di fila per l’Arca Gualerzi Amatori che supera Rieti in trasferta con il punteggio di 31-12 Seconda vittoria consecutiva per l’Arca Gualerzi Amatori che espugna il “Fulvio Iacoboni” di Rieti conquistando la terza vittoria stagionale e allo scadere con la meta di Negrello il bonus offensivo. 31 a 12 il risultato finale con l’Arca Gualerzi che dopo un inizio in cui soffre l’attacco dei padroni di casa, preme ...

Rugby TOP12 Risultati 8ª giornata – Petrarca ok nel derby contro Mogliano : primo successo per Valsugana : Risultati ottava giornata TOP12: ancora un successo per Petrarca Padova cha fa suo il derby contro Mogliano, Valsugana trova il primo successo stagionale L’Argos Petrarca Padova inanella l’ottavo successo consecutivo in TOP12, andando a prendersi vittoria e punto di bonus sul campo del Mogliano Rugby nel derby d’alta classifica di TOP12. Finisce 21-27 per i Campioni d’Italia in carica, che allungano nella ripresa ma nel finale, sul ...

Rugby - Top 12 2018-2019 : risultati e classifica dell’ottava giornata. Petrarca Padova sempre vincente : Ottava giornata per il campionato di Top12 di Rugby che prosegue nonostante gli impegni delle Nazionali. Otto su otto per il Petrarca Padova che mantiene la vetta della classifica: sfida difficile con il Mogliano, vittoria che arriva di misura ma fondamentale per continuare nella striscia di successi. A valanga il ValoRugby Emilia che si mantiene costantemente alle spalle della capolista. Successo casalingo anche per le Fiamme Oro, mentre ...

Rugby - Top 12 2018-2019 : risultati e classifica della settima giornata. Petrarca batte nel big match il Calvisano : Tanto spettacolo, emozioni e grande equilibrio: nel big match della settima giornata del Top 12 di Rugby, la massima serie del campionato italiano, la spunta il Petrarca Padova che resta in vetta alla graduatoria in solitaria. Insegue, non troppo distante, il ValoRugby Emilia, che oggi si è imposto in casa del San Donà. Successo importante anche per il Mogliano in trasferta a Roma con la Lazio. Vincono in trasferta Rovigo e Toscana Aereoporti I ...

Rugby – Torna al successo l’Arca Gualerzi Amatori : sconfitto il Reno Bologna 47-22 : Torna al successo l’Arca Gualerzi Amatori che nel 5° turno di campionato supera il Reno Bologn per 47-22 RiTorna alla vittoria l’Arca Gualerzi Amatori che nel quinto turno di campionato alla Cittadella del Rugby di Moletolo sconfigge 47 a 22 il Reno Bologna conquistando il bonus offensivo e interrompendo così la serie di 3 sconfitte consecutive. Nonostante i numerosi infortuni che hanno costretto coach De Rossi a ridisegnare la ...

Rugby – TOP12 – Petrarca resiste alla rimonta di Calvisano - Mogliano passa in trasferta in casa della Lazio : I campioni in crica del Petrarca Padova resistono alla rimonta del Calvisano, il Moglino batte la Lazio in trasferta e torna in zona Playoff: i risultati della 7ª giornata I Campioni d’Italia del Petrarca Padova, sul campo di casa dell’Argos Arena, resistono a un veemente tentativo di rimonta da parte del Kawasaki Calvisano portando a casa la settima vittoria consecutiva in TOP12 e conservando il primo posto in classifica. Sopra per 17-0 ...

Rugby - Top12 – Argos Petrarca soffre ma mantiene la vetta : Mogliano vince il derby contro San Donà : L’Argos Petrarca viene fuori con un successo dalla sfida contro l’ostica Lazio Rugby: Mogliano trionfa nel derby contro San Donà La Lazio Rugby si conferma avversario pericoloso per chiunque e tiene testa per ottanta minuti ai Campioni d’Italia del Petrarca Padova, costringendo i padroni di casa a una vittoria sofferta per 15-12 sul campo dell’Argos Arena nel posticipo della sesta giornata di Top12. La squadra di Andrea Marcato ...

Rugby – Arca Gualerzi ko contro la capolista Romagna RFC : è la 3ª sconfitta consecutiva per i ragazzi di coach De Rossi : Ancora una sconfitta per l’Arca Gualerzi Amatori: i ragazzi di coach De Rossi si arrendono 34-13 alla capolista Romagna RFC Terza sconfitta consecutiva per l’Arca Gualerzi Amatori, sconfitto in casa dalla capolista Romagna RFC che continua così la sua corsa a punteggio pieno dopo 4 giornate. 34 a 13 il risultato finale con l’Arca Gualerzi che pur soffrendo in mischia e sui punti d’incontro è rimasta in partita fino all’inizio del ...

Rugby - Top12 2018-2019 : nei posticipi della sesta giornata vittorie per Petrarca e Mogliano : Il Top12 di Rugby è arrivato al giro di boa del girone d’andata: oggi si sono disputati i due posticipi della sesta giornata. I campioni d’Italia del Petrarca hanno sofferto molto più del previsto per avere ragione della Lazio, sconfitta soltanto per 15-12 grazie ad un piazzato nel finale, mentre Mogliano ha trovato una vittoria con bonus offensivo battendo per 26-15 San Donà. Di seguito risultati e classifica del Top12 di ...