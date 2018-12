Pallamano | Serie A maschile 2018 2019 | Bolzano vince col brivido | cade Conversano

Pallamano - Serie A maschile 2018-2019 : Bolzano a Cingoli nella 12°a giornata - big match tra Pressano e Trieste : Si disputerà questo fine settimana il turno numero 12 della Serie A di Pallamano maschile, che vedrà la capolista Bolzano impegnata in quel di Cingoli, contro una squadra alla disperata ricerca di punti salvezza, mentre il Conversano secondo in classifica se la vedrà al Pala San Giacomo contro il Merano di Ratko Starcevic, anche loro vicini alla zona rossa. Impegno esterno per il Cassano Magnago di Alessio Moretti, impegnato al Pala Estra al ...

Pallamano - Serie A maschile : Bolzano sempre al comando - le big tengono il passo : Anche dopo l’undicesima giornata c’è sempre il Bolzano al comando della Serie A di Pallamano maschile, con gli altoatesini capaci di sconfiggere 35-23 il Fondi, al termine di una sfida sostanzialmente dominata sin dall’inizio, dove spiccano le 7 reti di Dean Turkovic. Al secondo posto rimane il Conversano, che piega 32-26 il Gaeta, mentre le 8 realizzazioni di Alessio Moretti permettono al Cassano Magnago di avere la meglio sul ...

Pallamano - Serie A femminile : Brixen sola al comando - pari tra Oderzo e Salerno : Nove giornate. Questo è quanto abbiamo dovuto aspettare per avere una sola squadra al comando della Serie A di Pallamano femminile, con il Brixen che è riuscito a sconfiggere 26-21 il Leno in trasferta grazie alle 6 reti di Giada Babbo, approfittando del pirotecnico 18-18 tra Oderzo e Jomi Salerno, con le campane che restano a -1 dalla vetta. Vittoria sofferta anche per la Venplast Dossobuono, che con i 9 gol di Eleonora Costa piega 28-26 la ...

Pallamano - Serie A femminile : Salerno e Brixen in fuga - Oderzo regge il passo : Ottava giornata di gare senza sorprese nella Serie A di Pallamano femminile, con le big che si confermano al comando della classifica, a partire dalla Jomi Salerno, campione in carica, e capace di piegare 25-17 la Venplast Dossobuono grazie alle 9 reti di Suleiky Gomez. Vince e resta in vetta anche il Brixen, che si impone 33-17 sul Flavioni Civitavecchia, con la Mechanic System Oderzo che resta a -1, superando 29-23 il Cassano Magnago al Pala ...

Pallamano - Serie A maschile : Bolzano in fuga - Conversano ritrova il secondo posto : Decima giornata di gare per la Serie A di Pallamano maschile nel segno del Bozen, che al Pala Tacca si aggiudica il big match contro il Cassano Magnago per 23-22, grazie alle 9 reti del mancino Felipe Gaeta, allungando in classifica proprio sui lombardi, ora terzi, e superati dal Conversano, giustiziere 28-20 del Bologna. Grande successo per il Pressano, che rimonta sei reti al Merano, vincendo 24-23, con i campioni in carica della Junior Fasano ...

Pallamano - Serie A maschile : a Conversano il derby contro Fasano - vola Bolzano : Nona giornata di gare per la Serie A di Pallamano maschile, che vede ancora saldamente al comando della classifica il Bolzano, ancora imbattuto, e capace di sconfiggere 29-26 la Metelli Cologne, grazie alle 7 reti di Stefano Arcieri, finalmente decisivo per gli altoatesini, con il Cassano Magnago che resta secondo, in virtù del 23-22 al Chiarbola contro Trieste, che recupera Lekovic, ma lo lascia di nuovo in infermeria a fine partita. Molte ...

Pallamano - Serie A maschile 2018-2019 : Bolzano allunga in testa alla classifica - Cassano Magnago si prende il secondo posto : Ottava giornata di gare per la Serie A di Pallamano maschile e prima fuga, con il Bolzano che in casa sconfigge 26-19 il Trieste, allungando così su tutte, approfittando dell’incredibile ko del Conversano, superato al Pala San Giacomo dalla Metelli Cologne per 26-25 nei secondi finali. La seconda piazza è dunque occupata dai lombardi del Cassano Magnago, che trascinati da un Alessio Moretti da 6 gol piega 25-24 il Brixen, con il Siena che ...

Pallamano - Serie A maschile 2018-2019 : Fasano vince a fatica - tutto ok per Bolzano : Settimo turno di gare nella Serie A di Pallamano maschile 2018-2019 e sesta vittoria stagionale per il Bolzano, che supera nel posticipo il Bologna per 25-22, . Grande successo per il Conversano, capace di piegare al Pala San Giacomo il Fondi per 31-21, mantenendo la seconda posizione in classifica, mentre il Cassano Magnago passa a Gaeta 29-26. Nella gare del sabato, prova convincente del Pressano, che sconfigge 24-19 la Metelli Cologne in ...

Pallamano - Serie A femminile : Brixen e Salerno provano la fuga - Oderzo segue a -1 : Settima giornata di gare per la Serie A di Pallamano femminile, che vede ancora al comando della classifica il Brixen Sudtirol e la Jomi Salerno, che si apprestano a prendere il largo, insieme alla Mechanic System Oderzo. Ma andiamo con ordine. Iniziamo dal successo delle altoatesine, che a Ferrara soffrono più del previsto contro l’Ariosto, ma escono vittoriose con il punteggio di 30-26, grazie soprattutto alle 12 reti dell’ala ...

Pallamano - Serie A femminile : Brixen nuova capolista - Oderzo ko 27-23 : La Serie A di Pallamano femminile ha una nuova capolista, che corrisponde al Brixen Südtirol, che sconfigge 27-23 la Mechanic System Oderzo, grazie alle 18 reti del tandem Giada Babbo–Sandra Federspieler (9 a testa). Per un Bressanone che vola c’è però una Jomi Salerno che non molla la presa, e resta a -2 dalle altoatesine, sconfiggendo con un netto 42-23 il Leno in trasferta. Nuovo ko per il Cassano Magnago, che perde il secondo ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : Oderzo in testa alla classifica - spettacolo nel posticipo : Con la Nazionale maschile impegnata nelle qualificazioni agli Europei 2020, il mondo della Pallamano italiana si incentra sulla Serie A femminile, giunta al suo quinto turno. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata. Iniziamo dal quinto successo consecutivo della Mechanic System Oderzo, che si pone in cima alla classifica, sconfiggendo 25-15 il Flavioni Civitavecchia, grazie alle 10 reti di Arasay Duran, vera ...

Pallamano - Serie A maschile : Bolzano vince il derby - pareggia Trieste : Sesto turno di gare della Serie A di Pallamano maschile che vede nuovamente al comando il Bolzano, capace di far suo il derby altoatesino contro il Brixen con il punteggio di 31-23, grazie anche alle 6 reti dell’ala Stefano Arcieri. A causa dei rinvii di Pressano-Conversano e Siena-Fasano il match più interessante diventa quello tra Trieste e Merano, terminato 23-23. Non sono infatti bastati ai giuliani le 10 reti di Bozidar Lekovic, con ...