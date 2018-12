Milik, primo gol su punizione diretta dopo 27 partite

ilnapolista

: Decide una punizione del polacco: imprendibile palla nel sette, gli azzurri passano 1-0 - ildesk : Decide una punizione del polacco: imprendibile palla nel sette, gli azzurri passano 1-0 - antoniopuerti : @jolandafiore Si milk troppo solo nel primo tempo diawara non incide mai quando viene schierato su milik la pensavo… - franpompeo2 : #Napoli lo critica, #Milik risponde. Nell'ostica trasferta di #Cagliari gli azzurri deludono parecchio nel primo te… -

(Di domenica 16 dicembre 2018) Cagliari-Napoli, numeri e statistiche Sono 22stagionali per il Napoli; 14 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. I gol segnati sono 40 in tutte le competizioni, 18 quelli subiti. In campionato, 12 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte in 16 turni. 33 gol fatti (miglior attacco in coabitazione con la Juventus) e 14 subiti. Nelle ultime 9 gare in campionato, il Napoli ha vinto 7 volte. Arektocca quota 8 gol in Serie A, è il capocannoniere di campionato della rosa di Ancelotti. È ilgol del Napoli su27a secco. L’ultimo a segnare è stato Mario Rui, proprio alla Sardegna Arena di Cagliari. La squadra di Ancelotti è alla nona partita senza gol subiti in stagione, settima in campionato, seconda consecutivaquella contro il Frosinone.L'articologol su27sembra essere ilsu ...